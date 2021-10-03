Продукты "из Беларуси" подделывают в подвалах: в Союзе потребителей предупредили об опасности для детей
Под видом детских продуктов из Беларуси в Украине могут продавать фальсификат. Продукты с маркировкой "рекомендовано от 3 лет" могут содержать опасные добавки.
Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. "Если указано, что продукт детский, но возраст употребления "от 3 лет", то это говорит о том, что продукт рассчитан на взрослых. Там уже такие добавки, как для взрослого", – предупредил он ( чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой публикации).
По словам эксперта, в настоящее время мошенники в Украине пользуются распространенным мнением покупателей о якобы высоком качестве продуктов из Беларуси. Поэтому они могут позиционировать свой некачественный продукт как белорусский.
"Постарайтесь обходить стороной детскую продукцию из Беларуси. Скорее всего, это будет подделкой, сделанной где-то в подвалах Украины", – сказал Несмиянов.
В отношении детских продуктов с маркировкой "от 0" или "от 3 лет" он пояснил, что в первом случае можно надеяться на то, что это действительно продукт для детей и, возможно, лучшего качества, чем большинство других продуктов.
Но товары с отметкой "от 3 лет" могут содержать опасные добавки. "У детей от такого продукта будут аллергические реакции, проблемы со здоровьем", – сказал эксперт.
Он добавил, что в ситуации, когда в Украине практически отсутствует контроль за качеством продуктов питания, в том числе детских, покупателям следует ориентироваться только на собственный опыт и на цену товара. "Сегодня ничего дешевое настоящим быть не может", – заявил Несмиянов.
Напомним, ранее Максим Несмиянов рассказал OBOZREVATEL, как выбрать качественную колбасу. Он сообщил, что порядка 30% колбасных изделий, реализуемых в крупных торговых сетях – фальсификат.