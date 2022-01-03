"Продукты будут недоступны": украинцев предупредили о продовольственных угрозах в 2022-м

Продовольственный кризис в Украине не ожидается, но некоторые продукты будут недоступны для определенных категорий граждан. Как объяснил эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, может сложиться такая ситуация, что в стране будут ломиться полки от товаров, однако определенные категории незащищенных украинцев (пенсионеры, люди с инвалидностью) просто не смогут их купить из-за финансовых трудностей.

"Продовольственный кризис Украине не угрожает. Однако международная организация продовольствия FAO (Food and Agriculture Organization) выводит критерии продовольственной безопасности. Одним из критериев является "финансовая доступность продуктов питания", согласно которому, к сожалению, украинцев могут ожидать угрозы", – сказал Пендзин для "Украинского радио".

Отметим, ранее Кабинет министров Украины внес батон и подсолнечное масло в список продуктов питания, которые имеют существенную социальную значимость. Теперь удорожание этих товаров должны не только заранее декларировать продающие их компании, но им также запрещается устанавливать наценку свыше 10%.

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Кроме того, производители курятины, яиц, подсолнечного масла, молока и хлеба получат "скидку" на газ. Это решение правительства также прокомментировал Пендзин.

"Почему правительство решилось на возложение специальных обязанностей по газу на предприятия, добывающие газ на территории Украины для работы хлебопекарных предприятий? Это было осуществлено из-за того, что хлебопекары заявили, что, если на их деятельность не будет предоставлен газ по более низким ценам, то в январе они будут вынуждены поднять цены на хлебобулочные изделия минимум на 25%", – отметил эксперт.

Продукты подорожали не только из-за газа

Как объяснил Пендзин, существует, по меньшей мере, три причины подорожания продуктов в Украине и мире. Одна из них – пандемия коронавируса в мире. Отечественные аграрии формируют цены на свой продукт, ориентируясь на цены на зарубежных рынках.

Вторая причина – сложные погодные условия 2020 и 2021 годов. "И 2020, и 2021 год были чрезвычайно сложными с этой точки зрения. Например, во Франции в этом году огромный недоурожай продовольственной пшеницы", – заметил экономист.

Третья причина, по его мнению, в том, что украинское сельское хозяйство сильно связано с внешними рынками. "Мы являемся активными поставщиками аграрной продукции на внешние рынки, у нас формируется та цена, которая соответствует цене на рынке, где мы продаем продукцию", – заметил экономист. Он указал, что за прошлый год цены на продовольствие в мире выросли аж на 37%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут перестать производить карамельные и мучные (печенье, бисквиты) сладости. Причина – они невыгодны в производстве. Впрочем, без выпечки и карамелек украинцы не останутся – их заменят иностранные сладости. Однако остановка производства пагубно отобразится на экономике страны.

По словам президента Ассоциации "Укркондпром" Александра Балдынюка, всему виной высокие цены на газ, которые буквально "добивают" отрасль. Он добавил, что в прошлом месяце стоимость газа для кондитеров держалась в пределах 34-35 тыс. грн/тысяча кубометров. Однако уже в январе она превышает 45 тыс. грн/тысяча кубометров.