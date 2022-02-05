ПриватБанк заставляет вернуть 80 тыс. грн кредита, который клиент не брал: в банке отказываются списать долг

Клиент ПриватБанка обнаружил, что на его карту оформили кредит в размере 80 тыс. грн. Неизвестные использовали весь кредитный лимит, при этом никакие оповещения об этом банк не присылал. Теперь же в финансовом учреждении отмечают: возместить деньги не могут.

О такой ситуации клиент банка написал на специализированном форуме "Минфин". "С банка не было никакого предупреждения о снятии такой суммы. Подал заявку на возмещение средств №1776932 15.12.2021, на следующий день, было отказано в рассмотрении, никаких расследований не проводилось", – написал клиент банка.

Как воруют деньги и почему банк не возмещает средства

В ответ на жалобу в "Привате" ответили. что в таком случае помочь не могут и просят обращаться в правоохранительные органы. Версия финансового учреждения такая: при снятии средств использовали мобильное приложение или к, они варту очередной раз напомнили о правилах безопасности, однако прощать кредит не стали.

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Мошенники ежедневно оставляют без собственных средств и оформляют кредиты на сотни украинцев. Работают целые сети, разрабатываются новые схемы. Система безопасности банка также развивается, однако даже осторожный клиент рискует стать жертвой обмана.

И для этого не обязательно передавать данные своей карты мошеннику. Преступники собирают данные в сети, создают специальные "фишинговые" сайты, устанавливают камеры на банкоматы и оборудуют их специальными устройствами, которые способны сделать дубликат банковской карты.

Клиент может узнать о мошеннических действиях уже после того, как обнаружит пропажу крупной суммы. "Поиск и задержание злоумышленников вместе с проведением расследований по случаям мошенничества является обязанностью правоохранительных органов и согласно законодательству находятся вне юрисдикции банка", – добавляют в ПриватБанке.

Как писал OBOZREVATEL, некоторые банкоматы ПриватБанка списывают с карт деньги, но при этом наличку не выдают. Такое может произойти по целому ряду причин:

Замялась купюра и произошел сбой в банкомате. Это самая простая проблема. В таком случае деньги могут вернуть в тот же день.

Техническую причину не обнаружили, но банкомат все равно "ошибся". В таком случае нужно обратиться в банк с заявлением, проведут инкассацию банкомата, пересчитают деньги и если там действительно имеются "лишние", их возместят.