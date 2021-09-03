ПриватБанк заблокировал украинцу карту за долги по коммуналке: ему пришлось менять работу

ПриватБанк, как и другие финансовые учреждения, блокирует карты украинцев за коммунальные долги. Исполнительная служба отправляет запрос в банк, а там принимают решения о наложении ареста на счет.

Об одном из таких случаев написал клиент "Привата" на специализированном форуме "Минфин". "Мне заблокировали карту Приватбанка в связи с задолженностью за коммуналку. Теперь не могу снять зарплату и долг за коммуналку растет. Пришлось менять работу", – возмутился клиент банка.

В то же время в ПриватБанке напоминают: банк руководствуется действующим законодательством. А там сказано, если исполнитель прислал письмо, есть основания для введения ограничений по счету. Узнать о своей задолженности и кто именно занимается исполнительным производство, можно на сайте Минюста.

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В Украине заблокировать деньги на карте, лишить доступа к зарплатой карте могут практически за любой долг: по алиментам, коммуналке, кредиту. Для этого есть одно условие – должно начаться исполнительное производство по возмещению долгов. А до этого – состояться суд (в случае, например, с коммуналкой он может пройти по упрощенной процедуре).

За время карантина долги за коммунальные услуги взлетели до рекордной отметки в более 70 млрд грн (по состоянию на прошедшую зиму). И это связано не только со смягчением наказания. Выросли и расходы: подорожали газ, электроэнергия, вода, а в некоторых городах и отопление.

Как ранее писал OBOZREVATEL: