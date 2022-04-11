ПриватБанк сообщил о продолжении регламентных работ с "Приват24": когда будет доступен сервис

В ПриватБанке сообщили, что продолжат регламентные работы в приложении "Приват24". Штатный режим сервиса полностью восстановят уже к 6 утра 12 апреля.

"Продолжаем регламентные работы в "Приват24". К сожалению, настройка требует больше времени, чем мы планировали сначала. Штатный режим "Приват24" полностью восстановим к 6 утра 12 апреля. Извиняемся за неудобства!", – сообщили в пресс-службе банка 11 апреля.

Приложение периодами не работало на протяжении последних двух дней. На горячей линии банка сказали о техническом сбое. У клиентов банка есть возможность совершать платежи альтернативным способом. Вариантов несколько:

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SMS-банкинг. Работает не со всеми картами и типами платежей, но позволяет пополнить мобильный счет или перевести деньги на карту. Для этого нужно отправлять SMS на номер 3700, в тексте сообщения должны содержаться определенные команды.

Платежи по телефону. Чтобы воспользоваться услугой, нужно позвонить на номер 3700. Делать это обязательно с того номера, который привязан к карте ПриватБанка. В голосовом меню автоответчика есть пункт "Платежи по телефону". Дальнейшие инструкции предоставит робот.

Как сообщал OBOZREVATEL, не все украинцы, которые имеют право на помощь от государства в размере 6500 грн, получили свои выплаты. Это связано с тем, что Министерство экономики перечислило не все средства, которые необходимы для предоставления помощи.

"Банк является получателем средств от Министерства экономики и осуществляет зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка. Министерство экономики является распорядителем государственных средств, отвечающим за начисление средств на указанные счета пользователей", – сказали в банке.