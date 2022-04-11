Приват24 перестал работать: в банке назвали причину

Приват24, приложение крупнейшего украинского банка, 11 апреля перестало работать примерно с 12:00. В банке обещали исправить сбой до 15:00, однако приложение все еще не функционирует.

На горячей линии банка говорят о техническом сбое, который обещают ликвидировать в ближайшее время. К слову, это не первая "поломка" в приложении. В ночь с 10 на 11 апреля банк планировал провести регламентные работы, однако в результате украинцы временно потеряли доступ к Приват24.

Видео дня

Зайти в приложение не удается ни с телефона, ни с компьютера. Напомним, что после начала военных действий целый ряд украинских ресурсов подверглись массированным атакам со стороны российских диверсантов.

При этом не стоит забывать, что у клиентов банка есть возможность совершать платежи альтернативным способом. Вариантов несколько:

SMS-банкинг. Работает не со всеми картами и типами платежей, но позволяет пополнить мобильный счет или перевести деньги на карту. Для этого нужно отправлять SMS на номер 3700, в тексте сообщения должны содержаться определенные команды.

Платежи по телефону. Чтобы воспользоваться услугой, нужно позвонить на номер 3700. Делать это обязательно с того номера, который привязан к карте ПриватБанка. В голосовом меню автоответчика есть пункт "Платежи по телефону". Дальнейшие инструкции предоставит робот.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: