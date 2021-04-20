ПриватБанк собрались продать: к чему приведет сделка

Михаил Непран
Михаил Непран
Личные финансы / Мнения
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Прибыль 'ПриватБанка' упала в 4 раза в I квартале

Прежде чем рассмотреть вопрос возможной приватизации Приватбанка, должен заметить несколько предыдущих тезисов:

Далее читайте на языке оригинала.

  • Приват не просто найбільший банк. Це роздрібний банк номер один. Приват 24, пенсії, цілодобовий сервіс для населення і безліч інших функцій, без яких нормальне життя в Україні було б неможливе. До того ж, це найбільший банк по кількості депозитів.

  • Саме завдяки двом цим обставинам попередні власники мали банк за подушку безпеки. Від часів Ющенка до Порошенка включно.

  • Націоналізація Привату проходила не лише для порятунку фінансового стану банку і уникнення його банкрутства, а й для забезпечення спокою населення в умовах гібридної війни, коли можливі народні виступи "розкачали" б ситуацію в країні. І це пішло б на руку росіянам. Бо ж тоді вони могли отримати важіль для того, щоб захід дав "добро" на наведення "порядку" в нашій державі.

Я не аналізую дії попередній власників. Та це й не тема допису.

Мене турбує вчорашня заява голови НБУ про завершення підготовки приватизації Приватбанку. Вважаю, що робити такі речі вкрай небезпечно, коли можлива війна стоїть на порозі.

  • Оскільки роль банку я вже описав, маю надію на те, що НБУ має чіткий план порятунку банківської системи на випадок війни. Але віддати в приватні руки (до того ж, ймовірно, у руки іноземного власника) банк, котрий гарантує спокій населення у випадку бойових дій вкрай нерозумно.

  • Слабо віриться, враховуючи корпоративну війну з попередніми власниками (особливо останні публікації про оборудки колишнього керівництва в США) у те, що хтось із серйозних інвесторів буде готовий зайти в Приват. Ймовірніше за все його спробують купити росіяни. Для яких цілей - пояснювати вважаю зайвим.

  • Вартість банку. Чи виграє держава від продажу банку зараз? Дуже хотілося б, щоб до 22-23 року закінчилися міжнародні суди, а в Україні встановилося справедливе судочинство та гарантії прав власності. Дуже. Але поки що реальність інша. "Таланти" Ігоря Валерійовича в корпоративних іграх беззаперечні. Кров він поп’є майстерно з будь-якого потенційного власника. Тому вартість буде далеко не самою цікавою, бо інвестор купує квиток на корпоративну війну.Більше того, практика свідчить, що в подальшому ціна буде формуватися з урахуванням параметрів попереднього невдалого продажу. Вдалим він не буде точно.

  • Власне навіщо потрібно продавати Приват, якщо він працює і сплачує непогані дивіденди в бюджет. Вимога МВФ по зменшенню частки держави на банківському ринку до 25%? Чому держава повинна відмовлятися ві інструментів впливу на банківський ринок?

Висновок: в умовах такої складної військово-політичної ситуації випускати з уваги держави такий важливий об’єкт не просто недоцільно, а і небезпечно.

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