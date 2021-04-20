Прежде чем рассмотреть вопрос возможной приватизации Приватбанка, должен заметить несколько предыдущих тезисов:

Далее читайте на языке оригинала.

Приват не просто найбільший банк. Це роздрібний банк номер один. Приват 24, пенсії, цілодобовий сервіс для населення і безліч інших функцій, без яких нормальне життя в Україні було б неможливе. До того ж, це найбільший банк по кількості депозитів.

Саме завдяки двом цим обставинам попередні власники мали банк за подушку безпеки. Від часів Ющенка до Порошенка включно.

Націоналізація Привату проходила не лише для порятунку фінансового стану банку і уникнення його банкрутства, а й для забезпечення спокою населення в умовах гібридної війни, коли можливі народні виступи "розкачали" б ситуацію в країні. І це пішло б на руку росіянам. Бо ж тоді вони могли отримати важіль для того, щоб захід дав "добро" на наведення "порядку" в нашій державі.

Я не аналізую дії попередній власників. Та це й не тема допису.

Мене турбує вчорашня заява голови НБУ про завершення підготовки приватизації Приватбанку. Вважаю, що робити такі речі вкрай небезпечно, коли можлива війна стоїть на порозі.

Оскільки роль банку я вже описав, маю надію на те, що НБУ має чіткий план порятунку банківської системи на випадок війни. Але віддати в приватні руки (до того ж, ймовірно, у руки іноземного власника) банк, котрий гарантує спокій населення у випадку бойових дій вкрай нерозумно.

Слабо віриться, враховуючи корпоративну війну з попередніми власниками (особливо останні публікації про оборудки колишнього керівництва в США) у те, що хтось із серйозних інвесторів буде готовий зайти в Приват. Ймовірніше за все його спробують купити росіяни. Для яких цілей - пояснювати вважаю зайвим.

Вартість банку. Чи виграє держава від продажу банку зараз? Дуже хотілося б, щоб до 22-23 року закінчилися міжнародні суди, а в Україні встановилося справедливе судочинство та гарантії прав власності. Дуже. Але поки що реальність інша. "Таланти" Ігоря Валерійовича в корпоративних іграх беззаперечні. Кров він поп’є майстерно з будь-якого потенційного власника. Тому вартість буде далеко не самою цікавою, бо інвестор купує квиток на корпоративну війну.Більше того, практика свідчить, що в подальшому ціна буде формуватися з урахуванням параметрів попереднього невдалого продажу. Вдалим він не буде точно.

Власне навіщо потрібно продавати Приват, якщо він працює і сплачує непогані дивіденди в бюджет. Вимога МВФ по зменшенню частки держави на банківському ринку до 25%? Чому держава повинна відмовлятися ві інструментів впливу на банківський ринок?

Висновок: в умовах такої складної військово-політичної ситуації випускати з уваги держави такий важливий об’єкт не просто недоцільно, а і небезпечно.

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