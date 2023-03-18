ПриватБанк предупредил о проблемах с картами: когда не будут работать

ПриватБанк проведет технические работы из-за которых временно могут возникнуть проблемы с работой карт. 19 марта с 00.05 до 03.05 могут не работать карты для бизнеса.

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"Уважаемые клиенты, мы делаем ПриватБанк лучше, комфортнее и технологичнее, поэтому запланировали технические работы: В период с 00:05 до 03:05 19.03.2023 возможны трудности по работе с карточками. Извиняемся, если вы столкнетесь с неудобствами", – сообщили в банке.

К слову, благодаря прошлым обновлениям новые пользователи Приват24 теперь могут добавить свои персональные данные через портал Дія. Финучреждение упростило процесс идентификации личности. Клиентам нужно будет только открыть digital-карту, и они сразу могут начинать пользоваться приложением.

Процесс идентификации личности необходим для авторизации в Приват24 и регистрации. Для этого пользователь должен предоставить свои персональные данные.

Кроме того, ПриватБанк меняет правила использования кредитных средств для некоторых клиентов. Если банку кажется, что операции могут быть с высоким риском или что клиенту будет сложно погасить долг, ему могут запретить переводить кредитные средства или снимать наличку с кредитки.

OBOZREVATEL писал ранее, что ПриватБанк без предупреждения блокирует счета украинцев и отказывает в обслуживании – детали.