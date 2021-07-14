В Украине вступил в силу 'антиколлекторский закон': что изменится

В Украине вступили в силу большинство норм закона, который должен урегулировать работу коллекторских компаний и защитить должников при просроченной задолженности. Документ направлен на борьбу с незаконными действиями коллекторских компаний в Украине, в связи с чем получил неофициальное название "антиколлекторский закон".

Главное изменение – подчинение коллекторского рынка НБУ. Теперь один государственный орган будет устанавливать правила для тех, кто выдает кредиты, и для тех, кто их возвращает. Об этом сообщает ЭП.

Также среди нововведений – регулирования норм поведения при взыскании задолженности. Общение коллекторов и должников должно проходить по следующим правилам:

Звонить должнику разрешено только в рабочие дни с 9 до 20 часов, а проводить личные встречи с ним – только с его предварительного согласия.

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Коллекторы не смогут использовать функцию автодозвона к должнику более 30 минут в сутки.

Во время первого контакта коллектора с должником коллектор должен сообщить полное название кредитора, интересы которого представляет, свое полное имя, номер телефона и адрес для переписки.

Звонить со скрытых номеров запретят.

Если должник или его представители попросят у коллектора документы, подтверждающие долг, он обязан предоставить их в течение пяти рабочих дней. До этого времени общение с должником запрещено.

В то же время коллекторам запрещается:

Использовать шантаж и угрозы.

Предоставлять ложную информацию о размере долга или последствия, которые наступят в случае его непогашения.

Звонить, отправлять сообщения или встречаться с должником более двух раз в сутки.

Сообщать о задолженности заемщике третьим лицам или взаимодействовать с такими лицами.

Требовать у близких, наследников, представителей или поручителей должника погасить его долг (кроме случаев, когда такие требования законные).

Требовать погасить долг способом, не предусмотренным кредитным договором.

Использовать на конвертах, которые направляются должнику, надписи или изображения, из которых можно понять, что получатель имеет непогашенный долг.

Продолжать контактировать с должником после того, как он сообщит, что его интересы представляет адвокат.

Как рассказывал OBOZREVATEL Владимир Мазуренко, который несколько лет работал кредитным экспертом в одном из украинских банков: отсутствие жестких правил, требований к размещенной рекламе и информации – одна из главных причин кризиса, который произошел на рынке микрокредитования.