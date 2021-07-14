В Украине вступил в силу "антиколлекторский закон": что изменится

Роман Груша
Роман Груша
Личные финансы
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В Украине вступил в силу 'антиколлекторский закон': что изменится

В Украине вступили в силу большинство норм закона, который должен урегулировать работу коллекторских компаний и защитить должников при просроченной задолженности. Документ направлен на борьбу с незаконными действиями коллекторских компаний в Украине, в связи с чем получил неофициальное название "антиколлекторский закон".

Главное изменение – подчинение коллекторского рынка НБУ. Теперь один государственный орган будет устанавливать правила для тех, кто выдает кредиты, и для тех, кто их возвращает. Об этом сообщает ЭП.

Также среди нововведений – регулирования норм поведения при взыскании задолженности. Общение коллекторов и должников должно проходить по следующим правилам:

  • Звонить должнику разрешено только в рабочие дни с 9 до 20 часов, а проводить личные встречи с ним – только с его предварительного согласия.

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  • Коллекторы не смогут использовать функцию автодозвона к должнику более 30 минут в сутки.

  • Во время первого контакта коллектора с должником коллектор должен сообщить полное название кредитора, интересы которого представляет, свое полное имя, номер телефона и адрес для переписки.

  • Звонить со скрытых номеров запретят.

  • Если должник или его представители попросят у коллектора документы, подтверждающие долг, он обязан предоставить их в течение пяти рабочих дней. До этого времени общение с должником запрещено.

В то же время коллекторам запрещается:

  • Использовать шантаж и угрозы.

  • Предоставлять ложную информацию о размере долга или последствия, которые наступят в случае его непогашения.

  • Звонить, отправлять сообщения или встречаться с должником более двух раз в сутки.

  • Сообщать о задолженности заемщике третьим лицам или взаимодействовать с такими лицами.

  • Требовать у близких, наследников, представителей или поручителей должника погасить его долг (кроме случаев, когда такие требования законные).

  • Требовать погасить долг способом, не предусмотренным кредитным договором.

  • Использовать на конвертах, которые направляются должнику, надписи или изображения, из которых можно понять, что получатель имеет непогашенный долг.

  • Продолжать контактировать с должником после того, как он сообщит, что его интересы представляет адвокат.

Как рассказывал OBOZREVATEL Владимир Мазуренко, который несколько лет работал кредитным экспертом в одном из украинских банков: отсутствие жестких правил, требований к размещенной рекламе и информации – одна из главных причин кризиса, который произошел на рынке микрокредитования.

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