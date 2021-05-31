ПриватБанк может заблокировать карты украинцев: кого оставят без доступа к счету

Названы 5 самых распространенных причин, почему ПриватБанк может заблокировать карту пользователю. Одна из них – карта утеряна или украдена.

Банк может заблокировать в том случае, если картой начинают рассчитываться в непривычных местах, или же покупки делаются на крупные суммы, хотя ранее такого не наблюдалось. В данных ситуациях, в банке могут подумать, что карту украли и в целях безопасности, ее заблокируют. Об этом сообщает Itech.co.ua.

Также могут заблокировать из-за технического повреждения или мошеннических действий. Блокировка карты начнется с ее блокировки банкоматом. Он не сможет корректно считать информацию и просто задержит ее до приезда инкассаторов или работников банка. То же касается и мошеннических действий, а именно неправильного введения пин-кода (3 раза подряд).

Следующая причина – карту нашли или пользуются посторонние люди. С первой ситуацией вполне понятно, поскольку карта потеряна и банк обязан в целях безопасности заблокировать ее. Следующий случай, это использование карты посторонними, к которым относятся, например, родители, дети, братья, сестры или другие родственники. Если в банке узнают, что карту использовал кто-то кроме вас, то ее могут заблокировать сразу и перевыпустить только при вашем обращении.

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Также блокировка может произойти, если отсутствует "движение" по карте. Еще один возможный вариант особенно тогда, когда картой не пользовались длительное время. В данном случае, банк может заблокировать ее в целях безопасности до дальнейшего выяснения ситуации в отделении или же с помощью Приват24.

Еще одна причина – сомнительные предания. Обычно, блокировка может произойти в целях противодействия мошенничеству, отмыванию денег и схожих ситуациях. В данном случае, если в ПриватБанке появится подозрение хотя бы на что-то из этого перечня, карту заблокируют до выяснения необходимых вопросов в ближайшем отделении банка.

Напомним, в Украине банки должны усиленно контролировать часть своих клиентов и блокировать их переводы, если есть сомнения о том, что источник дохода легальный и задекларированный. Иногда под блокировку попадают даже незначительные суммы.

Как ранее писал OBOZREVATEL: