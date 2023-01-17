ПриватБанк дарит 20 тысяч гривен к пенсии военным: кого коснется и как оформить

В Украине ПриватБанк предлагает военным пенсионерам* принять участие в акции "Даруємо 20 000 до пенсії" и получить разовую доплату к пенсии. Бывшие и действующие военные, получающие свои пенсионные виплаты через карту "Привата", автоматически примут участие в розыгрыше. Победитель гарантированно получит разовую выплату в размере 20 тыс. грн. Акция действует с января по май 2023-го, а три розыграша пройдут весной – с марта по май.

Как получить в подарок 20 000 гривен от ПриватБанка?

Для этого нужно получать военную пенсию с помощью карты "Привата". Чтобы оформить ее, нужно всего один раз обратиться в любое отделение ПриватБанка с паспортом и кодом. Или же оформить выплату удаленно (с помощью Приват24). Вот, что нужно сделать:

Подготовьте фото своих документов и пройдите регистрацию в Приват24, где вы сможете самостоятельно оформить свою пенсионную карточку.

Добавьте новую карту как способ получения пенсии на онлайн-портале Пенсионного фонда.

Подробная инструкция — здесь. Денежный приз будет разыгран между военными пенсионерами, которые получают свои пенсии с помощью ПриватБанка. За время действия акции (с января по май 2023-го) доплату к пенсии вы выиграть один раз.

*В Акции принимают участие граждане Украины от 18 лет, которые являются бывшими или действующими военнослужащими и получают пенсионные выплаты в соответствии с ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та/або "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" на карту для выплат ПриватБанка.