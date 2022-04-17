"Приват24" будет недоступен в ночь на 18 апреля: ПриватБанк предупредил клиентов

ПриватБанк проведет очередной этап регламентных работ в мобильном приложении сегодня ночью. Посему "Приват24" будет недоступен с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля.

Часть сервисов будет проходить техническое обслуживание, поэтому приложения и веб-версия будут недоступны. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка в воскресенье, 17 апреля.

"Мы специально выбрали выходной, чтобы поработать, пока вы отдыхаете. На протяжении дня 18 апреля возможны временные перебои "Приват24", пока мы не стабилизируем работу всех сервисов", – говорится в сообщении банка.

У клиентов банка есть возможность совершать платежи альтернативным способом. Вариантов несколько:

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SMS-банкинг. Работает не со всеми картами и типами платежей, но позволяет пополнить мобильный счет или перевести деньги на карту. Для этого нужно отправлять SMS на номер 3700, в тексте сообщения должны содержаться определенные команды.

Платежи по телефону. Чтобы воспользоваться услугой, нужно позвонить на номер 3700. Делать это обязательно с того номера, который привязан к карте ПриватБанка. В голосовом меню автоответчика есть пункт "Платежи по телефону". Дальнейшие инструкции предоставит робот.

Напомним, регламентные работы в приложении уже проходили ранее в этом месяце. "Приват24" периодами не работал на протяжении нескольких дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, не все украинцы, которые имеют право на помощь от государства в размере 6500 грн, получили свои выплаты. Это связано с тем, что Министерство экономики перечислило не все средства, которые необходимы для предоставления помощи.

"Банк является получателем средств от Министерства экономики и осуществляет зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка. Министерство экономики является распорядителем государственных средств, отвечающим за начисление средств на указанные счета пользователей", – сказали в банке.