Прикрываются крупной сетью АЗС: мошенники в Украине устроили фейковый розыгрыш "топливных субсидий"

Мошенники в Украине распространяют фейковые предложения получить несуществующую "государственную топливную субсидию". При этом аферисты притворяются представителями крупной сети АЗС, которая якобы проводит розыгрыш таких "субсидий".

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В сети уже опровергли наличие "акции". Отмечается, что мошенники с помощью "розыгрыша" собирают данные украинцев.

Фейковое сообщение распространяют в мессенджерах. Мошенники предлагают заполнить анкету, чтобы получать "топливную субсидию к 23-й годовщине компании".

Для этого используют поддельный сайт, который маскируется под страницу крупной сети АЗС. На этом этапе внимательный пользователь уже может заподозрить неладное, т.к. адрес сайта выглядит как 80w19v.cn.

После внесения данных жертве мошенничества предлагают перейти еще по одной по ссылке, чтобы получить "субсидию" на несколько тысяч гривен. В ссылке предлагается поделиться розыгрышем с друзьями. В результате аферисты получают персональные данные жертвы – номер телефона, адрес, номер банковской карты и т.п.

Чтобы не попадаться на подобные "крючки" мошенников, украинцам советуют придерживаться простых правил. В первую очередь, все акции и розыгрыши нужно самостоятельно проверять на официальных сайтах компаний, от имени которых они проводятся. Также можно обращаться в службы поддержки, чтобы уточнить, действительно ли существует та или иная акция.

Кроме того, ни в коем случае нельзя делиться персональными данными. В их число, например, входят реквизиты банковской карты, особенно это касается срока действия, пин-кода и CVV-кода (с оборота карточки).

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине фальшивомонетчики организовали сеть сбыта поддельных купюр во всех крупных городах. С помощью десятков-онлайн магазинов по всей стране распространяют купюры разного номинала. Анонимные Telegram-каналы и криптошельки позволили продавцам анонимно принимать заказы, а с помощью почтовых операторов – рассылать их по всей стране.

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