Премия в 627 тыс. грн: четырем руководителям Службы автодорог выписали огромные суммы

В Украине четырем руководителям служб автодорог (САД) в областях выплатили премии, размер которых превышает годовую зарплату.

Об этом со ссылкой на данные НАПК сообщает издание "Наші гроші". Председатель Луганской САД Павел Цубер задекларировал 627 тыс. грн, что больше чем вся его годовая зарплата 2020 года в размере 584 тыс грн.

Меньше задекларировали председателя Полтавской САД Иван Краповницький - 441 тыс. грн за январь, Черкасской САД Юрий Журавлев 375 тыс грн, Запорожской САД Олег Галич 207 тыс. грн.

Все остальные главы подавали только декларации с доходами 2020 года. То есть их премии не превышали порог месячного дохода, при превышении которого нужно сразу декларировать существенные изменения в имущественном состоянии.

Полтавский САДовец имел на своих тендерах экономию выше, чем в среднем по "Укравтодору" – 9,4% против 6,6%. Остальные трое премируемых имели показатели хуже средних и по экономии, и по конкурентности торгов.

Четверо награжденных большими премиями заняли места в последний шестерке руководителей с наименьшими доходами от 47 до 49 тыс. грн в месяц. Места в шестерке с ними также заняли Черниговский и Винницкий САДовцы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, руководство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг планирует выписать себе премии за I квартале 2021 года для поощрения работы.