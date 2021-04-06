Премія в 627 тис. грн: чотирьом керівникам Служби автодоріг виписали величезні суми

В Україні чотирьом керівникам служб автодоріг (САД) у областях виплатили премії, розмір яких перевищує річну зарплату.

Про це з посиланням на дані НАЗК повідомляє видання "Наші гроші". Голова Луганської САД Павло Цубер задекларував 627 тис. грн, що більше ніж уся його річна зарплата за 2020 рік у розмірі 584 тис грн.

Менше задекларували голови Полтавської САД Іван Краповницький – 441 тис. грн за січень, Черкаської САД Юрій Журавльов 375 тис грн, Запорізької САД Олег Галич 207 тис. грн.

Усі інші голови подавали лише декларації з доходами за 2020 рік. Тобто їхні премії не перевищували поріг місячного доходу, при перевищенні якого потрібно відразу декларувати суттєві зміни в майновому стані.

Полтавський САДівець мав на своїх тендерах економію вищу, ніж в середньому по "Укравтодору" – 9,4% проти 6,6%. Решта троє премійованих мали показники гірші від середніх і по економії, і по конкурентності торгів.

Четверо нагороджених великими преміями зайняли місця у останній шістці керівників з найменшими доходами від 47 до 49 тис грн на місяць. Місця у шістці з ними також зайняли Чернігівський та Вінницький САДівці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг планує виписати собі премії за I кварталі 2021 року для заохочення роботи.