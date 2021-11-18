Предлагают "новые купюры": мошенники "воскресили" старую схему обмана украинских пенсионеров

В Украине задержали мошенниц, которые представлялись сотрудницами пенсионного фонда и предлагали пенсионерам обменять деньги, якобы вышедшие из обращения, на новые купюры. Это одна из самых популярных схем обманщиков из 1990-х. Так, аферистки выдурили у украинцев более 2 млн грн.

Злоумышленницы оказались жительницами Одесской области, а оперировали на территории столицы. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время обысков правоохранительные органы изъяли ряд доказательств:

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сувенирные купюры;

списки с адресами проживания потенциальных жертв;

мобильные телефоны и SIM-карты;

ноутбуки;

ювелирные изделия;

банковские карты;

боевой пистолет, два магазина и патроны.

Позже стало известно, что боевое оружие было похищено в Луганской области. "Двум женщинам – 1982 и 2001 годам рождения сообщено о подозрении в совершении четырех эпизодов уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 и ч. ч. 3, 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – это кража и мошенничество. Подано ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под страже", – говорится в сообщении.

В Соломенском районе Киева распространяют подозрительные листовки. В них говорится, что если код совпадет с номером изображенного авто, то вы якобы станете обладателем машины или или денежного приза – 380 тыс. грн.

"Люди массово получили такие "письма счастья". Предупредите дедушек/бабушек, что это "лохотрон". Часто старшее поколение ведется на такие уловки", – говорится в сообщении Telegram-канала "Киев без цензуры".

Отметим, у аферистов в Украине есть несколько схем для наживы через терминалы. Кстати, злоумышленники научились обманывать не только украинцев, но и сами устройства для пополнения счетов.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что на Харьковщине пенсионеру пришло сообщение от "Новой почты" о том, что прибыла посылка с наложенным платежом на его имя. Гражданин заплатил за нее, а внутри оказалась листовка с "лохотроном" и шампунь. В "Новой почте" рассказали, как защититься в такой ситуации.