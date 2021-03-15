Правила покупки долларов в Украине изменили: что ввели

В Украине постепенно меняют правила покупки долларов. За несколько лет разрешили покупать валюту в сети, увеличили лимиты, разрешили платить в иностранной валюте иностранцам.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Курс на либерализацию валютного рынка активно стартовал еще в 2019-м, с принятием закона "О валюте и валютных операциях". Позже его подкрепили рядом постановлений НБУ. Последствия послабления в работе с валютой коснулись как бизнеса, так и физических лиц.

К примеру, теперь валютой можно расплачиваться за крупные покупки за границей (до 150 тыс. грн); выплачивать заработные платы иностранцам в официальных представительствах различных государств; начислять суточные для заграничных командировок. Кроме того, торговать валютой разрешили почтовым отделениям, кредитным союзам и ломбардам.

С 17 января 2021-го НБУ отменил еще ряд ограничений:

Банкам и финансовым организациям разрешили покупать валюту у населения в терминалах самообслуживания.

Переводить валюту за границу и получать ее можно, используя цифровые паспорта в мобильном приложении "Дія".

Клиентам юридическим и физическим лицам разрешили проводить операции по продаже иностранной валюты на условиях "форвард" (контракт на продажу в будущем).

"Форвард – это классический инструмент для хеджирования валютного риска или для заработка на колебаниях курсов валют, – рассказывает исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. – Например, для компании, которая закупает сырье за ​​рубежом, валютный форвард позволяет заранее определить обменный курс и исключить риск неожиданных потерь из-за колебаний рыночного курса в день будущей покупки. Физические лица редко нуждаются в подобном хеджировании (например, для оплаты обучения или лечения за границей), но могут использовать форварды для заработка. Однако колебания курса могут приводить и к убыткам".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году изменят правила покупки долларов, лимиты на операции с валютой могут убрать. По словам экспертов, это один из финальных этапов либерализации валютного рынка, который, как кажется на первый взгляд, нужен только бизнесу для работы с другими странами. Но на самом деле это коснется каждого украинца.