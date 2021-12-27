Посылки массово задерживаются: "Укрпочта" предупредила возмущенных украинцев

Государственная "Укрпочта" предупредила клиентов о медленной доставке посылок из-за предновогоднего ажиотажа. Это произошло после массовых жалоб украинцев на задержки – некоторые посылки пролежали на сортировочных центрах уже почти по 2 недели. При этом люди возмущены тем, что им не отвечают на звонки и письма с претензиями.

О проблемах с доставкой представители "Укрпочты" сообщают на странице в Facebook. "В связи с увеличением количества присутствуют временные задержки при обработке отправлений на сортировочных центрах. Приносим извинения за неудобства", – сообщают в службе поддержки.

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Больше всего жалоб поступает на работу сортировочного центра в Киеве. Но в целом проблемы есть по всей Украине. Есть вопросы и к логистике: например, посылка из Харьковской области отправилась в Донецкую область через Одессу.

Кроме того, люди возмущены, что им не отвечают в службе поддержки. "Как можно связаться с живым человеком из "Укрпочты"? Посылка с 16.12 на сортировочном центре в Киеве и там пропала! Дозвониться нереально", – пишет Татьяна Волынко.

И это, действительно, так: журналисты OBOZREVATEL пытались обратиться к операторам "Укрпочты", но ответа так и не дождались, звонок "завис" на линии. В личных сообщениях в социальных сетях представители почты тоже не реагируют. Это может быть связано с огромным количеством жалоб.

Многие клиенты не смогли вовремя получить заказанные подарки. "Где моя посылка?.. С 11 декабря находится в Кривом Роге. Это подарок был! Вы отключили операторов – вам не дозвониться. Рассматриваете обращения по 5 дней при этом ничего не меняется абсолютно", – обратилась к компании Алина Гончар.

С международными отправлениями ситуация, судя по всему, еще хуже. Некоторые посылки перестали отслеживаться еще 2 недели назад. На почте даже не могут их найти и советуют писать официальные обращения, например, для получения компенсации.

Часть отправлений "зависла" в отделениях, откуда посылки передаются в курьерскую службу. Интересно, что международный трекинг (например, EMS) показывает, что отправление якобы пытались доставить, но получателя не было по указанному адресу. Трекинг самой "Укрпочты" утверждает, что посылка еще не доставлялась.

Главная проблема в таком случае заключается в том, что международная логистическая компания уже получила отчет, в котором говорится, что клиент сам виноват в недоставке посылки. "Укрпочта" не ответила на вопрос журналиста OBOZREVATEL об этой проблеме.

Напомним, ранее стало известно, что "Новая почта" неделями не доставляет посылки из-за границы. Кое-кто даже утверждает, что ожидает посылку более месяца и более.

Сама компания наличие проблемы признает и отмечает, что работает над ее решением. К примеру, несколько дней назад в Украину было доставлено более 135 тыс. отправлений общим весом 65 тонн из польского аэропорта Жешув на борту грузового самолета АН-124-100 "Руслан".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как будут работать банки, "Новая почта" и "Укрпочта" на Новый год и Рождество. В целом на зимние праздники в этом году украинцы будут отдыхать в период с 25 по 27 декабря, с 1 по 3 января, а также с 7 по 9 января включительно.