"Новая почта" неделями не доставляет посылки из-за границы

Клиенты "Новой почты" жалуются на медленную доставку посылок из-за границы. Кое-кто даже утверждает, что ожидает посылку более месяца и более. Сама же компания наличие проблемы признает и отмечает, что работает над ее решением. К примеру, несколько дней назад в Украину было доставлено более 135 тыс. отправлений клиентов общим весом 65 тонн из польского аэропорта Жешув на борту грузового самолета АН-124-100 "Руслан".

О проблемах с заграничными доставками клиенты компании сообщили на ее странице в Facebook (жалобы в комментариях. – Ред.). "Алилуйя, пришел в транзитный аэропорт. Не прошло и 42 дней", – пожаловался один из клиентов компании.

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А посылки еще нескольких клиентов прибыли в хаб компании в Риге еще 9 декабря. И до сих пор не доставлены своим получателям.

"Посылка с 25 ноября находится в Риге, завтра буду праздновать ровно месяц. Есть еще шанс на то, что я ее когда-нибудь получу?", – спрашивает другой клиент "Новой почты".

Некоторые же клиенты жалуются на то, что посылки доставляются в хаотическом порядке, а не по мере их прибывания в хаб. "Читаю комментарии других людей. Поздние посылки (после 10 декабря) уже доставлены с Риги, а вот тысячи людей в период с 25 ноября по 10 декабря уже 20-30 дней не могут получить свои посылки. Нет порядка очереди", – отмечает одна из клиенток оператора.

В самом операторе задержку с доставкой заграничных посылок признают. Однако в то же время уверяют, что на данный момент она решена и люди вскоре получат свои вещи.

"У нас действительно были задержки международных грузов в начале декабря. Это связано с рядом факторов, среди которых неблагоприятные погодные условия, небольшое количество доступных грузовых самолетов на рынке, для транзитных грузов – отсутствие разрешений на перемещение через польско-украинскую границу", – сообщили OBOZREVATEL в "Новой почте"

При этом подчеркивается: в текущий момент, задержек грузов из хаба в Риге нет. В дальнейшем же компания планирует доставлять посылки согласно обычному графику

Решить проблему посылок, "застрявших" в Риге, компания смогла с помощью грузового самолета АН-124-100 "Руслан". "Чтобы осуществить эту доставку, нам пришлось перевезти посылки из Латвии в Польшу автомобильным транспортом. Поскольку аэропорт в Риге не имел технических возможностей принять самолет такого размера", – отмечается в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как будут работать банки, "Новая почта" и "Укрпочта" на Новый год и Рождество. В целом на зимние праздники в этом году украинцы будут отдыхать в период с 25 по 27 декабря, с 1 по 3 января, а также с 7 по 9 января включительно.