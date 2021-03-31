Порошенко обнародовал декларацию за 2020 год: на благотворительность отдал 150 млн

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в 2020 году получил 222 млн грн доходов, из которых около 150 млн были потрачены на благотворительность.

Данные обнародованы в Едином государственном реестре деклараций. Как уточняет пресс-служба политсилы, доходы составили дивиденды – 214 млн и проценты по депозитам – 7 млн. При этом сумма уплаченных налогов и военного сбора составила более 23 млн грн.

Кроме того, в "ЕС" пояснили, что еще 79 млн грн расходов, из которых более 30 млн на юридические услуги, не подлежат декларированию.

Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Порошенко, в прошлом году существенно не изменилось, а приобретение фондом "Прайм эссэтс кэпитал" телеканала "Прямой", которое произошло в 2021 году, будет отображено в следующей годовой декларации.

Касательно расходов на благотворительность, то в пресс-службе пояснили, что они были нацелены на борьбу с коронавирусом и производились со счетов разных юридических лиц, аффилированных с Порошенко.

Также лидер "ЕС" хранит наличными 51 млн долларов и 423 млн грн, которые ранее были размещены на депозитах. "В результате политических репрессий и постоянных попыток власти арестовать активы Порошенко он предпринял меры для защиты своего имущества и воспользовался законным правом снять деньги со счетов", – пояснили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко задекларировал 288,316 млн гривен доходов за 2020 год.