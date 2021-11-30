Пенсию теперь можно оформить через Дію: инструкция, как это сделать

Министерство цифровой трансформации с 29 ноября запустило новые услуги на портале Дія. Среди прочего теперь там можно оформить получение пенсии или сделать ее перерасчет. Для этого понадобится заполнить анкету, отправить электронные копии документов и поставить электронную подпись.

Глава Минцифры, вице-преьмер-министр эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказал, как на портале Дія будут работать пенсионные услуги. Он уточнил, что это важный шаг не только для цифровизации страны, но и для безопасности украинцев во время пандемии COVID-19.

"До сих пор, чтобы получить пенсию от государства, люди пожилого возраста были вынуждены ходить по государственным органам и стоять в очередях часами, подвергая себя опасности. Чтобы исправить ситуацию, мы запустили новую услугу на портале Дія", – отметил министр.

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Необходимо авторизироваться на портале Дія, зайти в раздел "Пенсии, льготы и помощь" и выбрать пункт с пенсиями.

Далее следует заполнить заявление. Часть информации автоматически подтянется из персонального кабинета.

Само заявление – в виде анкеты. При заполнении нужно отметить, о каком виде пенсии идет речь. Также следует указать способ получения выплат – на банковскую карту или в отделении почты.

По результатам заполнения анкеты система формирует перечень документов, которые нужно подгрузить.

Когда заявление будет заполнено, а все необходимые документы прикреплены, нужно поставит электронную подпись (КЭП) и нажать кнопку "Отправить". Документі попадут на рассмотрение в Пенсионный фонд автоматически.

Решение принимается в течение 10 рабочих дней. Ответ или письмо о необходимости уточнения данных должны прийти на электронную почту.

В Минцифры подсчитали, что только за прошлый год 1,3 млн украинцев подали заявки на назначение или перерасчет пенсий. Для того чтобы получить выплаты от государств, бабушкам и дедушкам нужно было ходить по государственным органам и стоять в очередях, что особенно подвергало их здоровье опасности во время пандемии.

ОК-5 и ОК-7 – одни из самых востребованных справок в Украине. Ежегодно таких документов выдается 2,8 млн.

Это справки о трудовом и страховом стаже. Их требуют при оформлении на работу или для назначения пенсии, а также при начислении больничных.

Нужно авторизироваться на портале Дія, зайти в раздел "Справки и выписки" и выбрать необходимую справку.

Заполнять заявления или подписывать что-нибудь КЭПом не нужно. Необходимо лишь указать период, на который нужна справка.

Сформированная справка придет на электронную почту.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тест декларирования места жительства онлайн на портале Дія. Услугу должны масштабировать на всю страну, хотя для жителей нескольких городов она станет доступна позже.