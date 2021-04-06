"Полцарства на Троещину": Uber, Uklon и Bolt объяснили, почему цены на такси взлетели в разы

В Киеве в первый день карантина службы такси резко повысили стоимость заказов. Так, в Uklon заявили, что сервис не поднимает цены вручную, а система ценообразования в приложении автоматизирована.

Об этом сообщает Delo.ua. "Сервис онлайн-заказа авто Uklon не поднимает и не регулирует тарифы искусственно или вручную. Система ценообразования в нашем приложении автоматизирована и зависит от спроса, количества свободных машин и других внешних факторов, таких как погода, например", – говорится в сообщении.

Uklon Delo.ua

Также там добавили, что в конкретном случае на спрос повлиял локдаун и особый режим работы общественного транспорта, однако сообщили, что в непиковые часы тарифы прогнозируются на привычном уровне. Представители сервиса порекомендовали оставаться дома или же планировать свои поездки не в час пик.

На запрос издания ответил и Uber. "Цены и время ожидания всегда зависели от многих факторов, включая количество доступных водителей, текущие заказы, расстояние, а также время дня и ночи", –сообщили представители сервиса.

Uber Delo.ua

Также в сервисе добавили, что "пользователи всегда могут полагаться на прозрачную, надежную и заранее известную информацию по ценам и ориентировочное время ожидания даже перед тем, как заказать поездку в приложении".

Руководитель направления райд-хейлинга компании Bolt в Украине Сергей Павлик также говорит, что их базовый тариф остался неизменным. При этом финальная цена меняется из-за различных факторов. В частности, того же спроса. Отмечается, что все дело в динамической системе ценообразования: формула окончательной цены состоит из базового тарифа ("подача"), цены за расстояние, цены за время в пути и коэффициента.

Bolt Delo.ua

"В определенной локации сразу десять пассажиров пытаются вызвать авто. Водителей в этом районе всего пять. В таком случае цена на поездку может повыситься. Это подтолкнет других водителей выехать в район, где наблюдается повышенный спрос, даже если им для этого придется потратить время и топливо. Позже, когда баланс спроса и предложения стабилизируется, цена автоматически снизится. Сейчас мы приняли решение в ручном режиме регулировать цену и в случае резкого повышения стоимости поездки в часы пиковой нагрузки на сервис, снижать ее принудительно", – отмечает Павлик.

Напомним, в Киеве, 5 апреля, из-за запрета пользоваться общественным транспортом без специальных пропусков цены на такси взлетели в 2-4 раза. Службы автоматически пересмотрели свои тарифы, исходя из повышенного спроса.

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