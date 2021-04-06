"Пів царства на Троєщину": Uber, Uklon і Bolt пояснили, чому ціни на таксі злетіли в рази

У Києві в перший день карантину служби таксі різко підвищили вартість замовлень. Так, в Uklon заявили, що сервіс не піднімає ціни вручну, а система ціноутворення в додатку автоматизована.

Про це повідомляє Delo.ua. "Сервіс онлайн-замовлення авто Uklon не піднімає і не регулює тарифи штучно або вручну. Система ціноутворення в нашому додатку автоматизована і залежить від попиту, кількості вільних машин та інших зовнішніх факторів, таких як погода, наприклад", – йдеться в повідомленні.

Uklon Delo.ua

Також там додали, що в конкретному випадку на попит вплинув локдаун і особливий режим роботи громадського транспорту, проте повідомили, що в непікові години тарифи прогнозуються на звичному рівні. Представники сервісу порекомендували залишатися вдома або ж планувати свої поїздки не в годину пік.

На запит видання відповів і Uber. "Ціни і час очікування завжди залежали від багатьох факторів, включаючи кількість доступних водіїв, поточні замовлення, відстань, а також час дня і ночі", – повідомили в компанії.

Uber Delo.ua

Також у сервісі додали, що "користувачі завжди можуть покладатися на прозору, надійну і заздалегідь відому інформацію щодо цін та орієнтовний час очікування навіть перед тим, як замовити поїздку в додатку".

Керівник напрямку райд-хейлінгу компанії Bolt в Україні Сергій Павлик також говорить, що їхній базовий тариф залишився незмінним. Водночас фінальна ціна змінюється через різні фактори. Зокрема через попит. Відзначається, що вся суть у динамічній системі ціноутворення: формула остаточної ціни складається з базового тарифу ("подача"), ціни за відстань, ціни за час у дорозі і коефіцієнта.

Bolt Delo.ua

"У певній локації відразу десять пасажирів намагаються викликати авто. Водіїв у цьому районі всього п'ять. У такому випадку ціна на поїздку може підвищитися. Це підштовхне інших водіїв виїхати в район, де спостерігається підвищений попит, навіть якщо їм для цього доведеться витратити час і пальне. Пізніше, коли баланс попиту і пропозиції стабілізується, ціна автоматично знизиться. Наразі ми ухвалили рішення в ручному режимі регулювати ціну, і в разі різкого підвищення вартості поїздки в години пікового навантаження на сервіс знижувати її примусово", – зазначає Павлик.

Нагадаємо, в Києві, 5 квітня, через заборону користуватися громадським транспортом без спеціальних перепусток ціни на таксі злетіли в 2-4 рази. Служби автоматично переглянули свої тарифи з огляду на підвищений попит.

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