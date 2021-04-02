Польша заявила, что будет забирать "руки и мозги" из ближних стран: правила для заробитчан упростят

Вице-премьер Польши Ярослав Говин заявил, что его страна должна "импортировать эти руки и, прежде всего, мозги и умы из государств, которые культурно близки". Для этого правительство готовит новые, упрощенные, правила миграционной политики для заробитчан.

Об этом сообщает издание Rfm24. "Мы заканчиваем работу над документом продуманной миграционной политики. Он будет включать в себя пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в отраслях, где наблюдается нехватка польской рабочей силы", –сказал Ярослав Говин.

По мнению вице-премьера, чтобы Польша вернулась на путь экономического развития, необходимо привлечь рабочую силу, особенно в те отрасли, где наблюдается дефицит кадров.

"В рамках "Нового курса" моя группа предложит налоговый механизм, который будет стимулировать людей, уже достигших пенсионного возраста, продолжать работать. Мы также завершаем подготовку документа в министерстве, который будет формой продуманной миграционной политики, будет включать в себя пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в отраслях, где явно ощущается нехватка польской рабочей силы", – добавил политик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "заробитчане" перевели в Украину втрое больше денег, чем инвесторы за 2020 год. Фактически переводы от тех, кто находится за границей, являются одним из основных источников поступления валюты в страну.