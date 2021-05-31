Польша заманивает украинских заробитчан: какие требования и кому платят 70 тыс. в месяц
Количество вакансий для украинских заробитчан в Польше за несколько месяцев увеличилась на треть. Среди самых популярных вакансий: строители и водители. Они могут претендовать на зарплату в размере около 70 тыс. грн.
Это следует из данных кадрового портала Work.ua. Так, к примеру, водитель категории СЕ может получать около 67 тыс. грн. Для этого необходимо:
Водительские права категории C + E
Карта водителя (DRIVER CARD).
Среди строительных специальностей спросом пользуются плиточники, фасадочники, шпаклевщики, мастера по гипсокортона, маляры. Они могут рассчитывать на зарплату в размере от 50 до 70 тыс. грн. "В фирме работают украинцы и владельцами тоже украинцы, которые заинтересованы в длинной сотрудничества. без посредников", – говорится в одном из объявлений.
Польша остается лидером среди пятерки стран, куда украинцы чаще всего отправляются на поиски работы. Соискатели ищут вакансии не только разнорабочего характера, но и требующие профессиональной квалификации. За такие работы украинцы могут получать значительно выше в зависимости от требований работодателя и специфики отрасли.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Летом 2021-го для работы в Финляндию прибудут до 10 000 человек, в основном из Украины, России и Таиланда, несмотря на опасения, что среди местных жителей резко увеличится опасность распространения COVID-19.
В Польше 56% работодателей нанимают иностранцев, а 42% хотят, чтобы люди из других стран работали у них долгосрочно. Пандемия COVID-19 не сильно повлияла на количество привлеченных к работе украинцев.