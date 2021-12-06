Польша забрала из Украины рекордное количество заробитчан: с нового года правила пересмотрят

В Польше количество заробитчан из Украины взлетело на 23,8% по сравнению с двумя годами ранее. Спрос на сотрудников из-за границы взлетел на 90%, экономика постепенно восстанавливается после после падения во время пандемии коронавируса.

Об этом говорится в исследовании Gremi Personal, которое есть в распоряжении OBOZREVATEL. "Польша испытывала острый дефицит работников, что связано с активным восстановлением экономики", – говорится в материале.

Чаще всего с помощью украинцев польские работодатели закрывают самые непопулярные вакансии. В первую очередь нужны рабочие руки на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом с нового года в Польше увеличится минимальная повременная ставка оплаты труда. Это значит, что в среднем украинцы будут зарабатывать в Польше на 2 тыс.грн больше.

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Заработная плата рабочего в Польше незначительно отличается от зарплат в Киеве. Зачастую украинцев приглашают на самую низкооплачиваемую работу, селят в общежития и комнаты по три-четыре человека. Также отдельно платить приходится и за питание.

В Киеве квалифицированные сотрудники, находясь в своей собственной стране, могут зарабатывать даже больше. Сами поляки уезжают на работу в более развитые страны ЕС: в Германию, Данию, Норвегию. Дефицит на собственном рынке они компенсируют за счет украинцев. А вот в Украине "дыры" на рынке труда компенсировать некем. Также из-за заробитчанства возникают социальные проблемы: рушатся семьи.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинские заробитчане после получения разрешения на работу в Польше отправляются в Германию. Тогда как в родной стране украинцы получают около 14 тыс. грн, в Польше могут получать около 41,7 тыс. грн, а в Германии – 131 тыс. грн.