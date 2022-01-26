Польша изменила правила для заробитчан: что изменится в 2022-м

Польша изменила трудовое законодательство для украинских заробитчан. Еще в конце 2021-го польский сейм внес поправки в законы и упростил трудовым мигрантам пребывание и трудоустройство в стране. Из-за большого количества заробитчан в первую очередь страдает сама Украина. Однако несмотря на сложную экономическую ситуацию, число мигрантов в 2022-м не увеличится.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Если раньше польские работодатели испытывали риски в трудоустройстве украинских работников на короткий срок, ведь дальше им нужно было обновлять разрешение на работу и пребывание в стране, новые положения дают большие возможности, как для работодателей, так и для иностранных работников", – отмечают в grc.ua.

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Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в то же время подчеркивает, что украинцы, которые уезжают работать за границу, пытаются заработать больше денег в как можно более короткий срок. Потому, вероятно, многие предпочли бы работу в Германии, где уровень зарплат еще выше. Но там миграционная политика не столь благоприятна.

Эксперты сходятся во мнении, что трудовая миграция в 2022-м может остаться на том же уровне, что и в 2021-м. Ведь пока предпосылок для ее существенного роста или падения – нет. "Если не начнется массированная агрессия со стороны РФ в сторону нашей страны, то объемы трудовой миграции и миграции вообще останутся на том же уровне, что и раньше. – говорит Воскобойник. – В Украине уже сформировалась прослойка населения, от 13 до 16%, которые вовлечены в трудовую миграцию. Большая же часть украинцев никуда ехать не собираются".

Часть польских работодателей заинтересована в нелегальных работниках. Это дает возможность платить им меньше минималки, при этом нарушать права сотрудников и не платить за них налоги. Кроме того, в случае получения травмы на работе, болезни и т.д., нелегалы фактически остаются ни с чем.

Также нелегалы часто становятся жертвами мошенничества со стороны недобросовестных работодателей. Например, после выполнения работы их услуги оплачивают не в полном объеме или вовсе не платят. Кроме того, часто оказывается, что с обещанной зарплаты забирают расходы на транспорт, общежитие, испорченную продукцию и т.д.

Украинцы становятся нелегалами в двух случаях:

когда сознательно решают воспользоваться туристической визой и уезжают на три месяца в Польшу на работу;

когда становятся жертвами обмана работодателя: приглашения получают на одну работу, а приглашают их на другую.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы массово выезжают на заработки в Польшу. Большинство устроено в соседней стране легально, но одним из трех главных страхов трудовых мигрантов остается быть обманутыми и вернуться домой без денег. Также не раз разоблачали мошеннические фирмы-посредники, предлагавшие трудоустройство за границей.