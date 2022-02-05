Польша изменила правила для украинских заробитчан: чего ждать

Польша с 28 января изменила правила для украинских заробитчан. Если раньше приглашения на работу выдавали на срок до полугода, то теперь эту норму увеличили до 2 лет. Это может способствовать притоку трудовой миграции. Поляки таким образом компенсируют нехватку неквалифицированных и низкооплачиваемых сотрудников.

Как рассказал в комментарии УНН президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, такого решения ожидали многие украинские заробитчане. "На сегодняшний день можно сказать, что это (увеличение количества желающих поехать работать за границу – ред.) не только связано с желанием людей. В Польше происходят очень существенные изменения в законодательстве", – пояснил он.

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Отметим, что новые правила касаются не только украинцев. Однако для Польши работники из Украины – главный источник трудового ресурса. Так, количество вакансий в январе 2022-го по сравнению с аналогичным периодом 2021-го увеличилось в пять раз. При этом и спрос среди украинских заробитчан на работу в соседней стране увеличился на 37,3%.

Для Украины трудовая миграция превратилась в огромную проблему. Тогда как в Польше собственные проблемы и дыры на рынке труда лишают за счет украинцев, в Украине же образуется дефицит рабочих. Уже сейчас для многих работодателей найти разнорабочих, слесарей сложнее, чем экономистов или бухгалтеров. Ситуация обостряется ежегодно.

Решить проблему трудовой миграции можно за счет создания конкурентных условий: размера заработной платы, медицины, образования, безопасности и т.д. Академик Элла Либанова в своем интервью "Укринформу" отметила: за границей работают от трех до пяти миллионов человек и проблема не только в зарплатах. Мол, если бы достаточно было повысить заработные платы, проблему трудовой миграции можно было бы решить. Однако помимо зарплат украинцы также выбирают развитые страны из-за созданных в них условий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы массово выезжают на заработки в Польшу. Большинство устроено в соседней стране легально, но одним из трех главных страхов трудовых мигрантов остается быть обманутыми и вернуться домой без денег. Также не раз разоблачали мошеннические фирмы-посредники, предлагавшие трудоустройство за границей.