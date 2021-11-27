Польша изменила правила для украинских заробитчан: чего ждать
Украинцы по новым правилам смогут получать "карту быта", а после смены работодателя не подавать заново пакет документов. Это может упростить официальное трудоустройство за границей. При этом большинство вакансий для украинцев – низкооплачиваемые и для рабочих. Украинцы в Польше становятся жертвами мошеннических схем, кроме того, вынуждены соглашаться на сложные условия и часто работают нелегально.
О том, как изменятся правила, читайте в материале OBOZREVATEL.Что и как поменяли поляки
Как рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Как разъясняет он, "карта быта" – это возможность находиться на территории Польши от 1 до 3 лет без получения соответствующей рабочей визы. Пока что при получении "карты быта" человек привязывается к конкретному работодателю и к должности. Если же он хочет поменять место труда, даже у того же работодателя, должен полностью переделывать весь пакет документов.
По словам Воскобойника, решение о выдаче "карты быта" должны принимать за 2 месяца, но строки часто затягивают(очереди длятся полгода-год). Люди не могут дождаться, когда получат эту карту, и выезжают из страны.
"Чтобы разгрузить местные ужонды, которые занимаются оформлением соответствующих документов, принято решение, что "карта быта" выдается у одного работодателя, не нужно будет ее менять, если меняется место труда у конкретного работодателя или даже сам работодатель. Это также упрощает возможность для Польши оставлять рабочих на более длительное время. Люди будут меньше привязаны к работодателю, и это увеличит их возможности в поиске новых мест труда", – рассказывает эксперт.Украинцы сталкиваются с мошенничеством
Но трудоустройство в Польше для украинцев не такое простое, как кажется. Часто в поисках работы за границей наши граждане сталкиваются с мошенниками и вместо заработка теряют последние сбережения. Чтобы избежать этого Воскобойник советует:
"Первое и самое главное, когда украинцы ищут работу в любой стране мира, не нужно платить посредникам. Во всем мире легальные посредники получают награду за поиск сотрудников от работодателей. Во-вторых, никогда не соглашайтесь на нелегальное трудоустройство. Ведь если в первом случае вы потеряете только деньги, то когда будете работать нелегально – это угроза и вашему здоровью и даже жизни. Ведь если человек не работает официально, зачем ему создавать безопасные условия труда?".Кто нужен в Польше
Рост спроса на работников из Украины вырос на фоне приближающихся новогодних праздников, считает Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble. "Все хотят на праздники побыть с семьей, особенно люди, которые часто ездят на заработки и видят своих родных фактически максимум несколько недель в году. В это время многие работники из Украины берут отпуска, поэтому некоторые страны Евросоюза испытывают нехватку рабочей силы", – говорит Кирильевнина.
Традиционно, больше всего предложений по работе поступает от стран ближайшего зарубежья — Польши, Литвы, Латвии, Чехии, Германии. Работников из Украины чаще всего зовут на работы, предполагающие физический труд: разнорабочие, сборщики, упаковщики, грузчики, водители. Даже занимаясь такой работой, украинцы могут зарабатывать больше, чем в Украине. Для примера, в то время как в Украине разнорабочий на строительстве может зарабатывать от 5000 до 20000 грн. в месяц, в Европе работодатели в большинстве предлагают более высокую зарплату: от 15000 до 25000 грн. в месяц в Польше; от 25000 до 45000 грн. в месяц в Италии; в пределах 20000-32000 грн. в месяц в Чехии.
При этом, в большинстве случаев работник оформлен официально в штат, поскольку трудовое законодательство в Европе очень строгое. Часто работодатель обеспечивает своего сотрудника жильем и питанием, или скидками на них, а также обязательной страховкой. Небольшой процент из общего количества предложений по работе за пределами страны для "белых воротничков", то есть людей с высшим образованием и работающих по специальности.
Отметим, чаще всего украинцев привлекают на самые низкооплачиваемые и тяжелые работы. При этом Польша за счет заробитчан покрывает собственный дефицит на рынке труда. В Украине же такая ситуация приводит к перекосу, страдает вся экономика. Также стоит отметить, что квалифицированный рабочий в Киеве может зарабатывать примерно столько же, как и в Польше. Для этого не нужно покидать родную страну и соглашаться на сложные и часто нелегальные условия труда.