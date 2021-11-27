Польша изменила правила для украинских заробитчан: чего ждать

Украинцы по новым правилам смогут получать "карту быта", а после смены работодателя не подавать заново пакет документов. Это может упростить официальное трудоустройство за границей. При этом большинство вакансий для украинцев – низкооплачиваемые и для рабочих. Украинцы в Польше становятся жертвами мошеннических схем, кроме того, вынуждены соглашаться на сложные условия и часто работают нелегально.

О том, как изменятся правила, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Как разъясняет он, "карта быта" – это возможность находиться на территории Польши от 1 до 3 лет без получения соответствующей рабочей визы. Пока что при получении "карты быта" человек привязывается к конкретному работодателю и к должности. Если же он хочет поменять место труда, даже у того же работодателя, должен полностью переделывать весь пакет документов.

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По словам Воскобойника, решение о выдаче "карты быта" должны принимать за 2 месяца, но строки часто затягивают(очереди длятся полгода-год). Люди не могут дождаться, когда получат эту карту, и выезжают из страны.

"Чтобы разгрузить местные ужонды, которые занимаются оформлением соответствующих документов, принято решение, что "карта быта" выдается у одного работодателя, не нужно будет ее менять, если меняется место труда у конкретного работодателя или даже сам работодатель. Это также упрощает возможность для Польши оставлять рабочих на более длительное время. Люди будут меньше привязаны к работодателю, и это увеличит их возможности в поиске новых мест труда", – рассказывает эксперт.

Но трудоустройство в Польше для украинцев не такое простое, как кажется. Часто в поисках работы за границей наши граждане сталкиваются с мошенниками и вместо заработка теряют последние сбережения. Чтобы избежать этого Воскобойник советует:

"Первое и самое главное, когда украинцы ищут работу в любой стране мира, не нужно платить посредникам. Во всем мире легальные посредники получают награду за поиск сотрудников от работодателей. Во-вторых, никогда не соглашайтесь на нелегальное трудоустройство. Ведь если в первом случае вы потеряете только деньги, то когда будете работать нелегально – это угроза и вашему здоровью и даже жизни. Ведь если человек не работает официально, зачем ему создавать безопасные условия труда?".

Рост спроса на работников из Украины вырос на фоне приближающихся новогодних праздников, считает Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble. "Все хотят на праздники побыть с семьей, особенно люди, которые часто ездят на заработки и видят своих родных фактически максимум несколько недель в году. В это время многие работники из Украины берут отпуска, поэтому некоторые страны Евросоюза испытывают нехватку рабочей силы", – говорит Кирильевнина.

Традиционно, больше всего предложений по работе поступает от стран ближайшего зарубежья — Польши, Литвы, Латвии, Чехии, Германии. Работников из Украины чаще всего зовут на работы, предполагающие физический труд: разнорабочие, сборщики, упаковщики, грузчики, водители. Даже занимаясь такой работой, украинцы могут зарабатывать больше, чем в Украине. Для примера, в то время как в Украине разнорабочий на строительстве может зарабатывать от 5000 до 20000 грн. в месяц, в Европе работодатели в большинстве предлагают более высокую зарплату: от 15000 до 25000 грн. в месяц в Польше; от 25000 до 45000 грн. в месяц в Италии; в пределах 20000-32000 грн. в месяц в Чехии.

При этом, в большинстве случаев работник оформлен официально в штат, поскольку трудовое законодательство в Европе очень строгое. Часто работодатель обеспечивает своего сотрудника жильем и питанием, или скидками на них, а также обязательной страховкой. Небольшой процент из общего количества предложений по работе за пределами страны для "белых воротничков", то есть людей с высшим образованием и работающих по специальности.

Отметим, чаще всего украинцев привлекают на самые низкооплачиваемые и тяжелые работы. При этом Польша за счет заробитчан покрывает собственный дефицит на рынке труда. В Украине же такая ситуация приводит к перекосу, страдает вся экономика. Также стоит отметить, что квалифицированный рабочий в Киеве может зарабатывать примерно столько же, как и в Польше. Для этого не нужно покидать родную страну и соглашаться на сложные и часто нелегальные условия труда.