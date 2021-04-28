Половина заробитчан из Украины работает нелегально: откуда депортируют и как накажут

Около 60% украинских заробитчан работает за границей нелегально. В результате половина из них рискует в любой момент быть депортированными, кроме того, им грозят штрафы и запрет на въезд. Уже летом, как заявляют власти РФ, из страны-агрессора депортируют всех украинцев, которые работают без оформления.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. По подсчетам Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, около 5 млн украинцев вынуждены работать за границей в разных странах мира. Примерно 50-60% из них – работают нелегально. Украинцы устраиваются на работу в других странах в обход закона по ряду причин. Прежде всего, многие привыкли нелегально работать и в Украине, потому такая возможность их не пугает.

Как рассказывает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, в 2018 году Польшу взбудоражил следующий случай с украинцем. Мужчине, который нелегально работал на одном из производств, стало плохо. По приказу руководителя предприятия его просто вывезли подальше и оставили в лесу умирать.

Нелегальная работа в России имеет еще большие риски, чем в Европе. "Это страна, в которой не уважают права собственных граждан, – говорит Воскобойник, – а что уже говорить о правах украинцев, которые находятся нелегально. Это может привести к тому, что эти люди могут попасть в очень неприятные ситуации, когда их могут обвинить в чем угодно. Не будем забывать, что между нашими странами идет война".

В целом, если нелегала поймают, страна может прибегнуть к таким мерам как штраф (в Европе это несколько тысяч евро) и экстрадиция. Кроме того, человеку, который нарушил условия таможенного режима, запретят въезд в страну на 3-5 лет. После снятия запрета, в визе, даже туристической, могут продолжить отказывать.

Стоит понимать, что случаи наказания за нарушения миграционного законодательства – не редкость. В октябре 2020-го с одного из городов Германии одновременно депортировали почти 300 украинцев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "заробитчане" перевели в Украину втрое больше денег, чем инвесторы за 2020 год. Фактически переводы от тех, кто находится за границей, являются одним из основных источников поступления валюты в страну.