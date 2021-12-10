Полицейский искал "клиентов", медик – подделывал сертификаты: в Украине раскрыли COVID-мошенников

В Украине медика и полицейского подозревают в организации схемы о подделке сертификатов о COVID-вакцинации. Поиском "клиентов" занимался сотрудник правоохранительных органов, а врач вносил сведения в систему Helsi.

Стоимость фейкового документа зависела в первую очередь от названия вакцины. В среднем мошенники просили от 4 до 5 тыс. гривен, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook 10 декабря.

Полицейские провели обыски по местам проживания фигурантов дела. Были обнаружены:

Видео дня

около $13,5 тыс. (364 тыс. грн по сегодняшнему курсу) и около 340 тыс. грн;

ювелирные украшения;

мобильные телефоны;

компьютерна техника;

COVID-сертификаты, оформленные на разных граждан;

списки людей, которые обращались для покупки фейкового сертификата.

Отмечается, что в списках насчитывалось более 200 фамилий. То есть злоумышленники могли за подделку документов получить еще около 1 млн гривен.

Ранее в Винницкой и Черновицкой областях разоблачили масштабные схемы подделки COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Злоумышленники "обслуживали" более 1 тыс. клиентов каждый месяц и имели миллионные доходы.

Как OBOZREVATEL сообщал ранее, в Киевской области разоблачили подпольный центр по изготовлению фейковых СOVID-сертификатов и госдокументов. Так, злоумышленники за $250-500 вносили ложные сведения в электронные системы Министерства цифровой трансформации.