Покупки украинцев сравнят с официальным доходами: кто и сколько доплатит в бюджет

В Украине после сентября 2022 года налоговая вместе с Кабмином введет новые методы контроля. Проверять будут все крупные расходы украинцев и если окажется, что их официальные доходы не объясняют источник происхождения средств, на разницу начислят НДФЛ и военный сбор (19,5%).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. До сентября 2022-го все желающие могут сами легализовать заработанное в тени: обратиться в налоговую, заполнить нулевую декларацию, указать свое имущество и накопления и заплатить с них небольшой налог. А вот после введут новые методы контроля.

Что нужно знать:

сейчас четкие правила разрабатываются;

проверять будут все крупные покупки;

даже если продать дом, на который заработали в тени, и попытаться купить что-то на полученные средства, налоговая может задать вопросы;

в реестрах налоговиков есть данные о всех официальных доходах украинцев с 1995 года, поэтому рассказать о том, что "накопили за много лет" не получится.

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Такие методы контроля существуют во многих странах, теперь же очередь дошла и до Украины. При этом важно отметить, что из-за огромного уровня теневой экономики страдает вся страна. Нет денег на значительное повышение зарплат и пенсий, медицину, оборону и т.д.

Все, кто не платит налоги, фактически ворует у каждого гражданина страны. Во многих странах такие преступления считаются уголовными, в Украине же уровень тени зашкаливает.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине большая часть сотрудников мелкого и среднего бизнеса работают нелегально. В том числе по этой причине уровень теневой экономики составляет 50%.