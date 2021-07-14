Покупка жилья для военных: Кабмин выделил 40 млн грн

Кабинет министров потратит 40 млн грн на приобретение жилья для военных. В частности, квартиры получат военнослужащие Управления государственной охраны Украины.

Соответствующее распоряжение было утверждено в среду, 14 июля, на заседании Кабмина. Об этом свидетельствует документ, который был опубликован на "Правительственном портале".

В то же время Министерство обороны Украины планирует за 5 лет решить вопрос с выделением квартир для военнослужащих. А в будущем им планируют отдельно давать деньги на покупку жилья. Сейчас в очереди стоят около 48 тысяч военнослужащих.

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В планах Минобороны сначала "зафиксировать" очередь на жилье, выдать военным квартиры, а потом начать решать вопрос не "натурой", а деньгами, которые военные будут тратить по своему усмотрению (примерно как это произошло с монетизацией субсидий).

В Украине с начала 2021 года жилье в крупных городах подорожало среднем на 10%. Местами повышение достигало и 15-18%.

До конца года цены продолжат расти, но темпы подорожания будут зависеть от региона и класса недвижимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине лучшим городом с точки зрения инвестиционной привлекательности жилья назвали Днепр. В топ-5 также вошли Киев, Винница, Чернигов и Львов. Все они показали существенный рост цены на вторичном рынке и сравнительно невысокий срок окупаемости.