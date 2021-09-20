Подсолнухи в дефиците: станет ли масло дешевле 60 грн за литр

Цены на подсолнечное масло в Украине могут остаться высокими до конца 2021-го. Часть урожая подсолнухов в регионах уничтожили вредители, а это может привести к его дефициту. Сейчас литр масла можно купить примерно за 55-60 грн, а дефицит подсолнухов не позволит снизить цены в ближайшее время.

Примерно 48% подсолнечника в Днепропетровской, Волынской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской, Харьковской областях поражены фомозом (заражение растения). Об этом сообщает "Прямий" со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

"Пероноспорозом болеет 8-25% подсолнечника, ржавчиной и септориозом поражено 17% посевов, а в Кировоградской области – до 50%", – сказали в ведомстве. Помимо того, фомопсисом (поражает черешки листьев, стебли, корзинки и семянки) сейчас болеет 25% растений в Волынской области, аж до 65% – в Ровенской.

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При этом в Донецкой, Запорожской, Луганской, Кировоградской, Одесской, Черниговской областях сейчас распространяются белая и серая гнили (подсолнух покрывается налетом). Повреждены нынче по этой причине 3-20% растений.

Так, 0,85 л подсолнечного рафинированного масла в супермаркете METRO можно купить за 48,40 грн. 0,90 л в "АТБ" стоит 58,40 грн, 1,6 л – 114,70 грн

Отметим, в Украине подсолнечное масло в магазинах продают уже на 75,6% дороже, чем год назад. Заметно выросли цены и на другие основные продукты. Например, стоимость сахара подскочила почти вдвое – на 91,2%.

При этом немного подешевели овощи и фрукты (на 8-9%) – вероятно, на фоне того, что урожай в этом году оказался богаче, чем в прошлом. Впрочем, радоваться снижению цен на овощи осталось недолго – в Украине уже быстро поднимается цена на качественный лук, пригодный для длительного хранения. Одновременно с луком дорожают помидоры, огурцы и кабачки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, стоимость свеклы в Украине значительно снизилась, овощ продается по 10-20 грн/кг. Только на прошлой неделе свекла подешевела на закупке и на прилавках магазинов примерно на 2-3 грн. При этом удешевление продлится недолго, так как уже с приходом морозов в страну цена снова вырастет.