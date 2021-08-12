Подсолнечное масло в Украине стоит на 35% дороже, чем в Европе: эксперт рассказал, где и какая цена

Стоимость подсолнечного масла в Украине в августе стала дороже на 30-35%, чем в Европе. Так, если литр подсолнечного масла в нашей стране стоит 2,03 евро (62,86 грн по сегодняшнему курсу), то в Испании стоимость продукта составляет 1,44 евро (45,26 грн), в Польше – 1,2 евро (37,72 грн), а в Венгрии – 1,5 евро (47,14 грн).

Об этом рассказал экономист Олег Пендзин для "ГолосUA". "Нужно понимать, что на сегодня мы очень сильно зависим от производителей мировых цен. Но наши производители, как мировые производители, не спешат снижать цены. Цена на масло подсолнечное на мировом рынке снизилась на 10%, а в Украине – только на 0,7% за июль. При этом литр масла в Украине на 30-35% дороже, чем у стран-соседей – поляков, словаков, венгров", – заявил специалист.

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Отметим, продукт значительно набрал в цене с начала 2021-го. Для этого есть целый ряд объективных причин. В первую очередь повлияли высокие цены на мировых рынках. Всего 7% выработанного в Украине подсолнечного масла идет на внутренний рынок. Все остальные 93% – на экспорт.

Кроме того, на цены повлиял и плохой урожай прошлого года. В прошлом сезоне собрали 14,6 млн тонн подсолнуха, а в позапрошлом 15,2 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в Украине уже осенью могут снизиться цены на подсолнечное масло. При этом стоимость будет зависеть от нескольких факторов. Один из них – размеры урожая, который в этом году по оценкам USDA может составить 16,5 млн тонн против 13,4 млн тонн в 2020-м.Как сообщал OBOZREVATEL, в супермаркетах Чехии украинское подсолнечное масло стоит около 30 крон или 35 гривен. При этом продукция этого же производителя в Украине будет стоить до 65 гривен.