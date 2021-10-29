Отбирали деньги у детей: чиновниц подозревают в хищении миллионов соцвыплат

От 3 до 8 лет тюрмы грозит чиновницам в Одесской области. Их подозревают в присвоении более 5 млн грн. Эти деньги должны были получить малообеспеченные семьи, дети из многодетных семей и женщины, которые сами воспитывают ребенка.

По информации Одесской областной прокуратуры, схему провернули сотрудницы управления соцзащиты Белгород-Днестровской госрайадминистрации. Для этого они:

вносили ложные сведения о необходимости предоставить выплаты получавшим их жителям района;

без ведома этих людей оформляли банковские счета и платежные карты;

после назначения помощи снимали наличные в банкоматах при помощи знакомой.

Подозреваемым инкриминируют нарушение ч. 3 ст. 191; ч. 2 ст. 27; ч. 3 ст. 191 УК Украины – хищение бюджетных средств, предназначенных для предоставления государственной социальной помощи населению. Ведется следствие.

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В Киеве две женщины выманивали у пенсионерок деньги схеме "ваш родственник попал в ДТП". Таким образом до того, как их задержали правоохранители, они "заработали" почти 230 тыс. грн. Им грозит до трех лет тюрьмы.

Деньги мошенницы выманивали у пожилых киевлянок. Они звонили им и сообщали, что их родственники якобы в больнице после ДТП и для проведения операции немедленно нужны деньги.

"Позвонили мне. И как будто бы я слышу голос невестки, которая говорит, что она попала в аварию и ей нужна операция. А для этого нужно много денег. Поэтому ко мне сейчас заедет ее знакомая, которая рядом работает, и заберет деньги. Сказала дать 3 тыс. грн. Я этой женщине дала 2 конверта: в одном были доллары, а в другом – евро", – рассказала полиции во время опознания мошенниц одна из потерпевших.

Кстати, во время поверхностного обыска следователи обнаружили у мошенниц 1 850 евро и 1 350 долларов. Деньги у них были изъяты.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на сайте объявлений OLX активизировались мошенники. Жертвами становятся продавцы товаров.

Также в Украине стало больше случаев мошенничества со стороны псевдоветеранов войны на Донбассе. "Липовые" участники АТО/ООС выманивают деньги у доверчивых граждан и проворачивают схемы с целью наживы.