"1000 грн за вакцинацию" будут выдавать и без Дії – когда начнут

Получить "тысячу Зеленского за вакцинацию" не через Дію ориентировочно станет возможно во второй половине 2022 года. Хотя возможно, это случится и раньше – начиная с апреля. Тем не менее, как именно это будет происходить, пока не известно. В отличие от планов разрешить покупать на выплату лекарства – это случится уже в январе 2022-го.

Об этом во время брифинга сообщил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. Выступление транслировал YouTube-канал in time Ukraine.

По словам Шурмы, в Офисе перзидента ожидают, что выдавать "ковидную тысячу" офлайн будут те же банки, которые уже являются и еще станут партнерами "єПідтримки" – Альфа-Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк. Также там надеются, что запустить этот процесс удастся уже во ІІ квартале 2022 года (начинается с апреля).

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"Для людей, которые не смогут получить эти деньги цифровым способом по любой причине – из-за отсутствия приложения Дія, смартфона, цифрового банкинга или банковской карточки – во втором полугодии 2022 года будут предусмотрены традиционные способы получения этих средств. А возможно, уже и во втором квартале", – пообещал замглавы Офиса президента.

Помимо этого он сообщил, что власти планируют изменить список категорий, разрешенных к участию в программе "єПідтримка". В частности, уже в январе украинцам, разрешат покупать на эти деньги лекарства. Однако только тем, кому больше 60 лет.

"Вносятся изменения в программу. И с середины января участники старше 60 лет смогут использовать их на покупку лекарств", – отметил Шурма.

В свою очередь, напомним: потратить выплату можно только в течение 4 месяцев со дня получения. Т.е., те, кто получит эти деньги сейчас, новых категорий могут и не дождаться. В текущее же время потратить ее можно на:

креативные индустрии (кинотеатры, театры, кинозалы, музеи и т.д.);

спортивные и фитнес-залы;

внутренние перевозки;

книги.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что получившие "тысячу Зеленского за вакцинацию" украинцы начали ее продавать за наличку. При этом саму "тысячу" оценивают дешевле – в несколько сотен.