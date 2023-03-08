Почти 300 грн за килограмм: в Украине подорожал важный продукт

В Украине изменились цены на сало. По состоянию на 8 марта соленое стоит в среднем 271,04 грн/кг. Что на 12,57 грн превышает среднемесячную цену февраля в 258,47 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов соленое сало продают по (за 1 кг):

Metro – 268,81 грн;

Auchan – 255,3 грн;

Novus – 289 грн.

А вот домашнее сало подешевело. Его цена упала почти на 8 грн/кг – с 186,86 грн до 179 грн.

Соленое сало снова дорожает

Мартовское подорожание соленого сала продолжило сложившуюся еще в июне-2022 тенденцию постоянного роста цені на продукт и которая была прервана лишь в феврале-2023. До этого последний раз соленое сало дешевело еще в мае-2022 – с апрельских 186,77 грн/кг до 182,5 грн/кг (минус 4,27 грн). После этого цены только росли:

июнь – до 185,83 грн/кг (+3,33 грн);

июль – до 190,75 грн/кг (+4,92 грн);

август – до 209,81 грн/кг (+19,06 грн);

сентябрь – до 221,68 грн/кг (+11,87 грн);

октябрь – до 254,93 грн/кг (+33,25 грн);

ноябрь – до 258,32 грн/кг (+3,39 грн);

декабрь – до 262,32 грн/кг (+4 грн);

январь-2023 – до 270,2 грн/кг (+ 7,88 грн).

А вот домашнее сало дешевеет уже 2 месяц. Так:

в феврале его стоимость опустилась со 189 грн/кг до 186,6 грн/кг;

в марте – до 179 грн/кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в скором времени может возникнуть дефицит помидоров, а цены на овощ взлетят на 50-70%. Дело в том, что Турция, доля томатов которой на украинском рынке составляет более 90%, решила ограничить их экспорт.

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