Почти 300 грн за килограмм: в Украине подорожал важный продукт
В Украине изменились цены на сало. По состоянию на 8 марта соленое стоит в среднем 271,04 грн/кг. Что на 12,57 грн превышает среднемесячную цену февраля в 258,47 грн.
Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов соленое сало продают по (за 1 кг):
- Metro – 268,81 грн;
- Auchan – 255,3 грн;
- Novus – 289 грн.
А вот домашнее сало подешевело. Его цена упала почти на 8 грн/кг – с 186,86 грн до 179 грн.
Соленое сало снова дорожает
Мартовское подорожание соленого сала продолжило сложившуюся еще в июне-2022 тенденцию постоянного роста цені на продукт и которая была прервана лишь в феврале-2023. До этого последний раз соленое сало дешевело еще в мае-2022 – с апрельских 186,77 грн/кг до 182,5 грн/кг (минус 4,27 грн). После этого цены только росли:
- июнь – до 185,83 грн/кг (+3,33 грн);
- июль – до 190,75 грн/кг (+4,92 грн);
- август – до 209,81 грн/кг (+19,06 грн);
- сентябрь – до 221,68 грн/кг (+11,87 грн);
- октябрь – до 254,93 грн/кг (+33,25 грн);
- ноябрь – до 258,32 грн/кг (+3,39 грн);
- декабрь – до 262,32 грн/кг (+4 грн);
- январь-2023 – до 270,2 грн/кг (+ 7,88 грн).
А вот домашнее сало дешевеет уже 2 месяц. Так:
- в феврале его стоимость опустилась со 189 грн/кг до 186,6 грн/кг;
- в марте – до 179 грн/кг.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в скором времени может возникнуть дефицит помидоров, а цены на овощ взлетят на 50-70%. Дело в том, что Турция, доля томатов которой на украинском рынке составляет более 90%, решила ограничить их экспорт.
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