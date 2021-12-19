Почти $1 млрд и звание одного из богатейших в Украине: аналитики оценили состояние Святого Николая
Если бы Святой Николай (речь о персонаже, который дарит детям подарки) был реальным человеком, его состояние составляло бы около 815 млн долларов. Это делало бы его одним из самых богатых украинцев.
Соответствующие подсчеты провел Forbes. В них учитывался ряд фактов. В частности:
оценка подарков детям в 2021 году;
"производственные мощности", находящиеся в его владении;
недвижимость.
Чаще всего Святой Николай кладет детям под подушку подарки – сладости и игрушки. Непослушные дети получают розги.
По подсчетам аналитиков, в декабре 2021 года подарки от святого получили более 7 млн детей. Их средний чек составил 20 долларов (около 550 грн по актуальному курсу).
В Польше же, где Святой Николай также "ведет деятельность", подарки получили около 6 млн детей, а их средний чек почти вдвое превысил украинский – 37 долларов (более 1000 грн).
При этом подчеркивается: в расчетах учитываются все дети – без деления их на послушных и непослушных. "Хотя в 2019 году и был случай, когда три ребенка в одном из детских садов Мариуполя плохо себя вели и под подушкой 19 декабря нашли розгу", – напоминает издание.
В итоге, на подарки украинским детям ушло около 143 млн долларов. Польским – 212 млн долларов. Общая же сумма составила 355 млн долларов.Производственные мощности "во владении" Святого Николая
Для расчета возможной средней оценки завода по производству сладостей эксперты проанализировали финансовые показатели публичных кондитерских компаний. Аналогичный подход был использован и для оценки игрушечного завода.
"Активы Святого Николая имеют дисконт за непубличность, но в то же время увеличивающий коэффициент за бережное отношение к окружающей среде, так как ни одного сообщения об их вреде не зафиксировано. Выручка каждого могла бы быть около 177 млн долларов. В итоге, капитализация кондитерского завода Святого Николая – 167 млн долларов, а игрушечного – 289 млн долларов", – отмечают аналитики.Недвижимость
Без учета религиозных сооружений, Святой Николай имеет в Украине 5 резиденций. По оценкам, их общая стоимость составляет 5 млн долларов. Резиденции находятся в:
Львове;
Полтаве;
с. Зиболки (Львовская обл.);
с. Поляниця (Ивано-Франковская обл.);
с. Осички (Одесская обл.).
Общее состояния Святого Николая аналитики оценили в 815 млн долларов. Этого ему хватило бы для чтобы попасть на 10 место в список богатейших людей Украины, который Forbes опубликовал в мае 2021 года.
"В этой версии рейтинга Святой Николай оказался бы сразу после бизнесмена Александра Ярославского, состояние которого оценивается в 820 млн долларов. Основатель агрокомпании МХП Юрий Косюк переместился бы на 11 место в рейтинге", – отмечает издание.
При этом отмечается: за полгода с момента публикации последнего списка, состояния нескольких украинцев существенно увеличилось, что позволило им улучшить свои позиции. "Но даже в обновленном рейтинге состояние Святого Николая гарантирует ему место в двадцатке богатейших Украины", – резюмируют аналитики.
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