Почти $1 млрд и звание одного из богатейших в Украине: аналитики оценили состояние Святого Николая

Если бы Святой Николай (речь о персонаже, который дарит детям подарки) был реальным человеком, его состояние составляло бы около 815 млн долларов. Это делало бы его одним из самых богатых украинцев.

Соответствующие подсчеты провел Forbes. В них учитывался ряд фактов. В частности:

оценка подарков детям в 2021 году;

"производственные мощности", находящиеся в его владении;

недвижимость.

Чаще всего Святой Николай кладет детям под подушку подарки – сладости и игрушки. Непослушные дети получают розги.

По подсчетам аналитиков, в декабре 2021 года подарки от святого получили более 7 млн детей. Их средний чек составил 20 долларов (около 550 грн по актуальному курсу).

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В Польше же, где Святой Николай также "ведет деятельность", подарки получили около 6 млн детей, а их средний чек почти вдвое превысил украинский – 37 долларов (более 1000 грн).

При этом подчеркивается: в расчетах учитываются все дети – без деления их на послушных и непослушных. "Хотя в 2019 году и был случай, когда три ребенка в одном из детских садов Мариуполя плохо себя вели и под подушкой 19 декабря нашли розгу", – напоминает издание.

В итоге, на подарки украинским детям ушло около 143 млн долларов. Польским – 212 млн долларов. Общая же сумма составила 355 млн долларов.

Для расчета возможной средней оценки завода по производству сладостей эксперты проанализировали финансовые показатели публичных кондитерских компаний. Аналогичный подход был использован и для оценки игрушечного завода.

"Активы Святого Николая имеют дисконт за непубличность, но в то же время увеличивающий коэффициент за бережное отношение к окружающей среде, так как ни одного сообщения об их вреде не зафиксировано. Выручка каждого могла бы быть около 177 млн долларов. В итоге, капитализация кондитерского завода Святого Николая – 167 млн долларов, а игрушечного – 289 млн долларов", – отмечают аналитики.

Без учета религиозных сооружений, Святой Николай имеет в Украине 5 резиденций. По оценкам, их общая стоимость составляет 5 млн долларов. Резиденции находятся в:

Львове;

Полтаве;

с. Зиболки (Львовская обл.);

с. Поляниця (Ивано-Франковская обл.);

с. Осички (Одесская обл.).

Общее состояния Святого Николая аналитики оценили в 815 млн долларов. Этого ему хватило бы для чтобы попасть на 10 место в список богатейших людей Украины, который Forbes опубликовал в мае 2021 года.

"В этой версии рейтинга Святой Николай оказался бы сразу после бизнесмена Александра Ярославского, состояние которого оценивается в 820 млн долларов. Основатель агрокомпании МХП Юрий Косюк переместился бы на 11 место в рейтинге", – отмечает издание.

При этом отмечается: за полгода с момента публикации последнего списка, состояния нескольких украинцев существенно увеличилось, что позволило им улучшить свои позиции. "Но даже в обновленном рейтинге состояние Святого Николая гарантирует ему место в двадцатке богатейших Украины", – резюмируют аналитики.

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После этого срока цены вплотную приблизятся к 1500 грн. А 31 декабря за представление придется заплатить 1500-3500 грн.