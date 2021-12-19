Цены – огромные: сколько стоит заказать Деда Мороза и Снегурочку в городах Украины

Дороже всего заказать новогоднее представление Деда Мороза и Снегурочки стоит в Киеве. За 30-минутное выступление придется заплатить 800-1500 грн – но это только до 25 декабря. После этого срока цены вплотную приблизятся к 1500 грн. А 31 декабря за представление придется заплатить 1500-3500 грн. В других крупных городах стоимость представления колеблется от нескольких сотен до 2500 грн.

Об этом сообщает ТСН. При этом подчеркивается: некоторые агентства предлагают онлайн-поздравления:

15-20-минутное поздравление Деда Мороза стоит 400-500 грн;

Деда Мороза и Снегурочки – 500-700 грн.

Во Львове новогоднее поздравление обойдется в около 300 грн. Длиться оно будет 15 минут.

Ближе к новогодней ночи его цена может достичь 1000 грн. Стоимость услуг Деда Мороза с агентств начинается в среднем от 800 грн.

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В Одессе экспресс приветствие до 30 декабря стоит 500-700 грн. Однако 31 декабря цены существенно вырастут:

до 12:00 – 600-800 грн;

с 20:00 – от 1000 грн;

после 23:00 – около 2 000 грн.

"Шоу профессиональных агентств стоит от 650 грн до 30 декабря, а 31-го – от 950 грн. Все зависит от продолжительности приветствия: 5 мин., 15 мин. или 30 мин", – отмечают аналитки.

В Харькове стоимость 30-минутного праздничного приветствия Деда Мороза и Снегурочки с агентств начинается в среднем от 1000 грн. Час праздника до 31 декабря будет стоить около 1500 грн. В новогоднюю ночь стоимость получасового представления может достичь 2000 грн.

В Днепре цены за 15 мин работы Деда Мороза и Снегурочки стартуют от 350 грн. Стоимость действия после 18:00 достигает 1000 грн.

"Более высокие цены в специализированных студиях, организующих праздники. В среднем 30 мин. стоит 1100 грн. Впрочем, 31 декабря стоимость представления еще выше: с 8:00 до 12:00 – услуги Деда Мороза и Снегурочки стоят 1500 грн, а с 21:00 – 2500 грн", – говорится в материале.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в преддверии новогодних праздников украинцы массово планируют заграничные поездки. Прежде всего, в теплые страны – поближе к морю. Туроператоры говорят, что такого ажиотажа на рынке не помнят давно.

Главными и самыми доступными направлениями, как и ранее, остаются Египет и Турция. Там можно отдохнуть за 9-20 тыс. грн.

Впрочем, есть и третья страна, которую украинцы все активнее выбирают для зимнего отпуска. Ею, по информации "Минфина", являются ОАЭ.

Кроме того, в Украине активно продают елки и сосны. В канун Нового года они будут стоить от 100 до 900 грн.