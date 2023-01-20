Почему украинцам не выдадут "живые деньги" за разрушенное войной жилье: в Кабмине объяснили идею

Компенсации за разрушенное жилье украинцам не будут выдавать деньгами для того, чтобы минимизировать коррупционные риски. Средства будут напрямую переводиться продавцу квартиры или дома, который выберет потерявший жилье человек.

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Такое объяснение озвучил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков. Соответствующие правила прописаны в законопроекте № 7198, он еще не одобрен парламентом.

Получить компенсацию деньгами украинцы смогут только в случае самостоятельно ремонта (восстановления) разрушенного жилья или строительства нового дома. Во всех остальных случаях пострадавший получит сертификат – гарантию финансирования покупки квартиры либо другого жилого помещения.

"Мы внедряем максимально прозрачные механизмы. Человек выбирает себе то, что ему нужно, а государство перечисляет продавцу средства, отражающие в жилищном сертификате стоимость разрушенного жилья. Это механизм, максимально устраняющий коррупционные риски, а люди гарантированно получают свое жилье", – отметил Кубраков.

Он также добавил, что в законопроекте четко прописаны сроки рассмотрения заявок на компенсации, а также сроки выдачи самих сертификатов. На это дается 30 дней.

Первыми жилищные сертификаты получат те, кто уже подавал заявки на возмещение потерь в Дії или ЦНАПе. Также законопроект определяет приоритетное право на компенсацию для лиц, которые:

получили в результате войны инвалидность;

являются членами семьи погибшего ветерана войны;

являются многодетным семьям;

имеют инвалидность 1-й и 2-й групп;

являются наследникам лиц всех этих категорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, компенсацию за разрушенное войной жилье дадут не всем украинцам. Ряд категорий граждан будет лишен этой возможности на законодательном уровне.