Компенсацию за разрушенное войной жилье дадут не всем украинцам: кто не получит

Не все украинцы смогут претендовать на компенсацию за разрушенное войной жилье. Согласно готовящемуся ко второму чтению соответствующему законопроекту, ряд категорий граждан будет лишен этой возможности на законодательном уровне.

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Всех категорий три, разъяснили в Мининфраструктуры. В частности:

лица, к которым применены санкции по ЗУ "О санкциях";

имеющие судимость за преступления против основ нацбезопасности Украины;

наследники всех перечисленных лиц.

Кто сможет получить компенсацию

В целом получателями компенсации могут стать несколько категорий украинцев. В частности:

собственники квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов;

заказчики строительства частных, садовых и дачных домов (физлица);

физлица, инвестировавшие/финансирующие строительство;

члены жилищных кооперативов, выкупившие жилье, но не оформившие право на него;

наследники всех перечисленных лиц.

Кто получит приоритетное право на компенсацию жилья

Согласно законопроекту, приоритетное право на компенсацию за разрушенное войной жилье в Украине хотят предоставить нескольким категориям граждан. В частности, участникам боевых действий, а также мобилизованным, но не имеющим статуса УБД. А кроме того:

получившим в результате войны инвалидность;

семьям погибших ветеранов войны;

многодетным семьям;

лицам с инвалидностью I и II групп;

наследникам граждан всех перечисленных категорий.

Компенсировать будут не деньгами

Согласно разъяснению управляющего партнера "Национальной антикризисной группы" Тараса Загороднего, украинцам, утратившим из-за войны квартиры, не будут выдавать деньги на покупку нового жилья. Вместо этого государство будет предоставлять жилищный сертификат – как гарантию финансирования приобретения либо квартиры, либо другого жилого помещения (может быть построено в будущем).

Кроме того, отметил он, собственники разрушенных домов могут рассчитывать на возмещение затрат на строительство нового дома. Либо же тот же "сертификат на дом или квартиру".

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в 2023 году украинцы должны будут заплатить налоги за свое жилье. Впрочем, платить нужно только за "лишние" квадратные метры – в домах от 120 кв. м; в квартирах от 60 кв. м.