"По 5 тыс. грн каждому" и "платное разминирование": мошенники освоили новые схемы обмана украинцев

На освобожденных от российских оккупантов территориях активизировались мошенники. Аферисты придумали новые схемы обмана украинцев, например, предлагают платное разминирование или освобождение родственников из плена.

Об этом предупредил Национальный банк Украины (НБУ). "Украинцы на освобожденных от оккупантов территориях начинают возвращаться в свои дома. Мошенники, к сожалению, не остаются в стороне и пытаются заработать деньги в новых реалиях", – предупредили в Нацбанке.

"Платное разминирование"

О такой схеме узнали в ГСЧС. Злоумышленники ходят по домам Киевской области и представляются пиротехниками ГСЧС. Они предлагают за плату обследовать помещение, найти и нейтрализовать взрывоопасные предметы.

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Но на самом деле все работы по разминированию выполняются бесплатно. Это делается согласно плану и в порядке очередности. Если кто-то предлагает разминирование за деньги, нужно не впускать таких людей в свое жилье и сразу сообщать об их действиях в полицию.

"Освобождение из плена за деньги"

Командование морской пехоты предупреждает: мишенью мошенников становятся родные и близкие военнослужащих. Им звонят со скрытых номеров и предлагают за деньги поспособствовать освобождению военнослужащего из плена.

Злоумышленники прикрываются стремлением "уточнить информацию". Таким образом они получают персональные данные украинских военных.

Важно помнить, что все вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти. И никаких денег с близких и родственников в таком случае не берут.

В НБУ также предупредили, что возможны и другие методы обмана. Мошенники могут представляться не только сотрудниками ГСЧС и органов военного управления, но и работниками банков, самого НБУ, полиции, налоговой, коммунальных служб и т. д. Поэтому любую информацию нужно проверять в официальных источниках соответствующих организаций и государственных учреждений.

"Выплаты всем жителям Украины"

По данным Киберполиции, мошенники организовывают SMS-рассылки, в которых рассказывают о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам. SMS содержат ссылки, по которым якобы можно оформить заявку на получение помощи.

Текст сообщения может быть к примеру таким: "Дорогие братья и сестры!!! С сегодняшнего дня мы начинаем выплаты всем жителям Украины, независимо от места нахождения и социального статуса. Всем взрослым выплаты составляют: защитникам Украины – 5 тыс. грн. Женщинам – 4 тыс. грн. Детям – 3 тыс. грн".

Когда жертва переходит по ссылке, ей предлагают ввести персональные данные и информацию о платежной карте якобы для зачисления средств. Однако на самом деле данные используются для того, чтобы украсть с карты все деньги. Поэтому:

не переходите по ссылкам от незнакомцев;

доверяйте информации только из официальных источников, например, от государственных учреждений;

проверяйте правильность названия сайтов, на которые переходите и вводите свои персональные данные (адреса настоящего и мошеннического сайта могут быть похожи, за исключением одного или нескольких символов);

никому и нигде не сообщайте трехзначный номер на обороте карты (CVV), коды банков и мобильных операторов, пароли к интернет-банкингу, кодовое слово банка;

сообщайте о попытках обмана в Киберполицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине активизировались мошенники в чатах. Они предлагают материальную помощь или просят перечислить деньги на благотворительность.