В украинских чатах активизировались мошенники: предлагают помощь и выманивают данные карт

С начала войны украинцы сталкиваются с новыми видами мошенничества. Аферисты зачастую "работают" через мессенджеры, предлагая материальную помощь или прося перечислить деньги на благотворительность. В итоге они пытаются получить персональные данные и данные платежных карт.

Поэтому украинцам рекомендуют быть максимально внимательными с незнакомыми аккаунтами в чатах. О способах защиты от мошенников OBOZREVATEL рассказали специалисты Rakuten Viber.

1. Отдавайте преимущество информации от хорошо знакомых адресатов и официальных организаций. Если вы получили подозрительное сообщение от организации или компании, проверьте ее профиль.

Иногда мошенники пытаются выдать себя за существующую организацию, используя для фото пользователя ее логотип, а для профиля – название организации или адрес ее сайта. В первую очередь нужно обратить внимание на отметку официального профиля – чаще всего это голубая "птичка" рядом с названием профиля.

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Если профиль не подтвержден, информацию нужно поискать в интернете. Если организация реальная, вы найдете ссылку на нее на первой же странице результатов поиска

Сравните данные профиля адресата с данными организации на ее сайте. В случае мошенничества вы, скорее всего, увидите разногласия.

"Для безопасного перечисления средств пользуйтесь реквизитами счетов на официальных сайтах, не переводите средства по ссылке от подозрительного контакта. Для помощи лучше выбирайте проверенные фонды или людей, которых вы знаете лично", – подчеркивают эксперты.

2. Не переходите по подозрительным ссылкам из чатов. Если в групповом чате появляется сообщение о новом способе получения материальной помощи переселенцам, проверьте информацию на государственных сайтах и в ​​новостях.

Для получения государственной помощи обычно требуется регистрация на официальных сайтах госорганов или в приложении Дія. А вот ссылки от мошенников могут вести на форму для списания денег со счета, не для их зачисления.

3. Никогда не вводите защищенные данные ваших платежных карт (CVV-код и PIN), а также персональные данные. Даже если за это обещают перечислить деньги. Ввод такой информации требуется только при списании средств со счета, а не при его пополнении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее об активизации мошенников предупредили в НБУ. Аферисты пытаются выманить деньги у людей, часто под предлогом оказания помощи. Мошенники манипулируют, делая упор на эмоции сострадания и страха, и пользуются затруднительным положением своих жертв.