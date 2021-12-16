Платных дорог в Украине будет не много: в Кабмине рассказали, где их построят

В Украине будет не много платных автобанов. Как объяснил замминистра финансов Александр Кава, площадь страны достаточно большая и относительно низкая плотность населения. Чтобы проект дороги был успешным и интересным для инвесторов, среднегодовой среднесуточный трафик должен составлять не менее 18 тыс. авто, а такой уровень есть только на подходах в Киев и некоторых городах-миллионниках.

Кава отметил, что даже на трассе Киев-Одесса, если замерить в районе Умани, среднесуточный среднегодовой трафик будет всего около 5 тыс. авто. А это в 3,5 раза меньше, чем необходимый трафик, сказал замминистра в интервью LegalHub.

"Поэтому я вижу перспективные проекты в стране, но это не большие дороги, а новая автомагистраль Киев – Белая Церковь, которая могла бы быть построена в варианте шестиполосной скоростной дороги с обходами населенных пунктов с разрешенной скоростью движения 130 км в час. Существующая трасса М-05 от Киева до Белой Церкви идет через многие населенные пункты, где нет возможности ее расширять, к сожалению. И поэтому данный участок дороги очень часто стоит в пробках не только в часы-пик, но особенно в период летней нагрузки", – говорит замминистра.

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По его словам, новый скоростной путь позволил бы от Белой Церкви до столицы доезжать за 30-35 минут без нарушения скоростного режима. Кроме того, есть перспектива строительства концессионной дороги от города Стрый (Львовская область) в направлении Мукачево через горный хребет.

Кава отметил, что автобан позволил бы автомобилистам вдвое быстрее доезжать от Львова до Мукачево и преодолевать карпатский хребет. По его словам, будет очевидная экономия времени и топлива.

"По дороге от Львова в Мукачево автомобилист едет около 4 часов. Новой скоростной дорогой, которая была бы проложена в варианте две плюс две полосы со скоростью 130 км в час, продолжительностью поездки было бы около 2 часов, что позволило бы людям экономить время. А сэкономленное время и топливо монетизировать в виде платы за проезд", – указал заместитель министра.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Министерстве инфраструктуры сообщили, что первый автобан в Украине начнут строить в 2022 году. Речь идет о трассе Краковец – Броды – Ривне. По ней можно будет двигаться со скоростью до 130 км/ч.