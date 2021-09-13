Платить нужно заранее. Как правильно пользоваться почтоматами "Новой почты"

Украинцы могут заказывать посылки с доставкой в почтоматы "Новой почты". Но нужно помнить, что посылка хранится в почтомате только 3 дня, а забрать вещи из ячейки можно только после полной оплаты и товара, и самой доставки. Кроме того, для получения посылки понадобится смартфон с GPS и установленным приложением почтового оператора.

О правилах и ограничениях при пользования почтоматами напомнили в пресс-службе "Новой почты". В частности, доставка в почтомат работает далеко не для всех посылок:

отправление должно быть полностью оплачено;

вес должен составлять до 20 кг;

объявленная стоимость не может быть выше 6000 грн;

максимальные габариты - 40х60х30 см.

посылка хранится в почтомате 3 дня, после чего еще на 7 дней перевозится в ближайшее отделение.

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При оформлении доставки вместо номера отделения нужно указать номер почтомата. Важно убедиться, что у вас есть доступ к устройству . Некоторые почтоматы расположены на первых этажах обычных многоэтажек, и туда пускают только жильцов дома.

Когда посылка будет в почтомате, вам придет сообщение о ее прибытии.

После получения сообщения обязательно нужно оплатить услугу. Это можно сделать через приложение "Новой почты" для смартфонов или на сайте компании в разделе "Трекинг".

Чтобы открыть ячейку, нужно прийти к почтомату со смартфоном, включить GPS и запустить приложение "Новой почты". Без включения GPS программа может "не понять", что вы находитесь возле почтомата и не предоставить нужные функции.

В приложении нужно зайти в раздел "Мои отправления". Если в вашем списке не одна посылка, выберете ту, которую собираетесь забрать.

Открыв экспресс-накладную нужной посылки, нажмите на кнопку "Открыть ячейку" .

После этого можно забирать посылку и проверять ее. Если в порядке, отметьте в приложении, что посылка получена.

Если вы случайно закрыли ячейку, не достав из нее посылку, в приложении можно будет нажать кнопку "Открыть ячейку повторно".

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