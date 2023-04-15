Пешеходам в Украине готовят новые штрафы: кого накажут и сколько придется платить

В Верховной Раде предлагают ввести штрафы для пешеходов, которые передвигаются по улице в темное время суток без световозвращающих элементов. Штраф будет составлять 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (255 грн).

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Так, планируется ввести ответственность за передвижение пешеходами по проезжей части или обочине в темное время суток и в условиях недостаточной видимости без использования световозвращающих элементов. Речь идет о лентах, наклейках, жилетах или одежде, которая имеет световозвращающие элементы, говорится в законопроекте № 9203.

Народный депутат Владимир Крейденко, являющийся автором проекта, считает, что введение таких изменений поможет уменьшить количество ДТП (дорожно-транспортных происшествий). Как свидетельствуют данные Национальной полиции, в 2022 году патрульные оштрафовали 90 тысяч пешеходов. За два месяца 2023-го – уже 40 человек. Штрафы можно оплатить любым удобным способом в электронном виде.

"Полицейский обнаруживает возбуждение, непосредственно проводит рассмотрение дела на месте и выносит постановление, и можно оплатить его затем, воспользовавшись любым электронным способом", – сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в "Завтраке с 1+1".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут проверять наличие штрафов за нарушение ПДД не выходя из дома, со всего смартфона, компьютера или другого девайса. Да, для проверки нужно знать только номер автомобиля и данные документов владельца авто.

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