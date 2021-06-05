Первый шаг к продажи Ощадбанка и новые правила для клиентов: что приготовили украинцам

В Украине уже в ближайшее время могут сделать первый шаг к приватизации Ощадбанка – включить финансовое учреждение в Фонд гарантирования вкладов. Кроме того, депутаты предлагают пересмотреть и гарантированную сумму депозита.

Так, глава налогового и таможенного комитета Рады Данил Гетманцев вместе с несколькими нардепами зарегистрировал законопроект №5542-1, который среди прочего призван увеличить гарантированную сумму возмещения средств по вкладам с 200 тыс. до 400 тыс. грн уже со дня вступления в силу закона и до 31 декабря 2022-го, а с 1 января 2023 года – до 600 тыс. грн, говорится в материале UBR.

Второй главный пункт документа – реструктуризация долгов Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) перед Минфином. Логика проста: фонд одалживает у министерства и Нацбанка деньги, чтобы рассчитаться с вкладчиками, а отдает долги вырученными деньгами на аукционах по продаже имущества обанкротившихся банков/

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Например, в период т.н. банкопада 2014-2016 гг. ФГВФЛ для обеспечения выплат гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков привлек у Минфина и НБУ кредитные средства на общую сумму почти 80 млрд грн. Стоимость заимствований составляла от 9,99 до 14%. Фонд залез в долги, и депутаты решили с этим что-то делать.

С Нацбанком фонд рассчитался целиком, выплатив 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн – начисленные проценты, а также перечислил Минфину 19,6 млрд грн, из которых проценты – 7 млрд грн. Остаток долга ФГВФЛ перед государством сегодня составляет 46,94 млрд грн, по которым до 2031 года будет начислено еще 64,16 млрд грн процентов.

Третье, что не менее важно, законопроект наконец-то даст старт вхождению государственного "Ощадбанка" в участники фонда. Как говорится в пояснительной записке, документ обеспечит плавность процесса и минимизацию возможных рисков с целью получения "Ощадбанком" статуса банка-участника системы гарантирования вкладов физлиц.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине клиенты банков считаются "политически значимыми лицами" даже в том случае, если они занимали должности в органах власти несколько десятилетий назад.