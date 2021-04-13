Переводы украинцев с карты на карту блокируют: в НБУ рассказали, когда потребуют справку

В Украине банки имеют право заблокировать переводы физических лиц с карты на карту в случае, если операция показалась подозрительной. Например, если в течение дня клиент получил ряд переводов по несколько тысяч гривен каждый.

Об этом в интервью "Минфину" рассказал замглавы НБУ Ярослав Матузка. "Изменения законодательства, принятые в прошлом году, гармонизируют требования к клиентам по вопросам "финмону" с международными стандартами и практикой. Но общий подход здесь один: ваши расходы должны совпадать с вашими официальными доходами", – пояснил представитель регулятора.

Когда банки видят нестандартные ситуации, например, поступление большого объема средств из неопределенных источников, запрашивают дополнительную информацию. Если есть подозрения, могут блокировать такие операции, отказать в обслуживании.

"Например, на карту физического лица поступает по несколько платежей в день по 2, 3 и 5 тыс. Грн выручки за товар, реализованный где-то на olx... Банки применяют риск-ориентированный подход. Если они видят нехарактерные поступления, то для начала обычно просто запрашивают дополнительную информацию. Возможно, некоторые финучреждения во избежание рисков сразу блокируют. Но они должны выяснить источники поступлений, их характер, происхождение средств, и уже на основании этой информации принимать решение", – добавил Матузка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине клиенты банков считаются "политически значимыми лицами" даже в том случае, если они занимали должности в органах власти несколько десятилетий назад.