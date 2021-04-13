Перекази українців із картки на картку блокують: у НБУ розповіли, коли зажадають довідку

В Україні банки мають право заблокувати перекази фізичних осіб із карти на карту в разі, якщо операція здалася підозрілою. Наприклад, якщо протягом дня клієнт отримав низку переказів по кілька тисяч гривень кожен.

Про це в інтерв'ю "Мінфіну" розповів заступник голови НБУ Ярослав Матузка. "Зміни законодавства, ухвалені минулого року, гармонізують вимоги до клієнтів із питань "фінмону" з міжнародними стандартами та практикою. Але загальний підхід тут один: ваші витрати мають співпадати з вашими офіційними доходами", – пояснив представник регулятора.

Коли банки бачать нестандартні ситуації, наприклад, надходження великого обсягу коштів із невизначених джерел, то запитують додаткову інформацію. Якщо є підозри, можуть блокувати такі операції, відмовити в обслуговуванні.

"Наприклад, на картку фізичної особи надходить по кілька платежів на день по 2, 3 та 5 тис. грн виручки за товар, реалізований десь на olx... Банки застосовують ризик-орієнтований підхід. Якщо вони бачать нехарактерні надходження, то для початку зазвичай просто запитують додаткову інформацію. Можливо, деякі фінустанови для уникнення ризиків відразу блокують. Але вони мають з’ясувати джерела надходжень, їх характер, походження коштів, і вже на підставі цієї інформації ухвалювати рішення", – додав Матузка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні клієнти банків вважаються "політично значущими особами" навіть у тому випадку, якщо вони обіймали посади в органах влади кілька десятиліть тому.